Ebola : l'épidémie peut-elle arriver en France ? Un malade en Allemagne

L'épidémie d'Ebola en Afrique inquiète particulièrement l'OMS. En Europe, l'Allemagne accueille désormais un patient américain qui a contracté le virus en RDC. Y a-t-il un risque qu'Ebola arrive en France dans les jours qui viennent ? Que doit-on craindre ?

Ebola bientôt en France ? Mardi encore, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit "profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie qui frappe l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, l'Agence sanitaire de l'Union africaine a fait état d'une "urgence de santé publique" continentale. Pour l'heure, 131 décès ont officiellement été recensés, même si les observateurs s'accordent sur le fait que d'autres personnes ont pu mourir du virus Ebola sans qu'elles ne soient comptabilisées. Il y aurait également 513 cas suspects.

Alors que la flambée épidémique inquiète aux quatre coins du globe, six ans après la pandémie de Covid-19, l'Allemagne a annoncé mardi avoir accepté la demande des États-Unis d'accueillir un ressortissant américain qui a contracté Ebola alors qu'il se trouvait en République démocratique du Congo. "Les autorités américaines ont demandé l'aide du gouvernement fédéral [allemand] pour soigner un citoyen américain qui a contracté le virus Ebola en RD Congo. Des dispositions sont actuellement prises pour accueillir et soigner le patient en Allemagne", a indiqué mardi le ministère allemand de la Santé, insistant sur le fait qu'il "existe en Allemagne un réseau national d'experts pour la prise en charge et le traitement de patients atteints de maladies causées par des agents hautement pathogènes".

La famille du patient américain infecté par Ebola également accueillie en Allemagne

Le patient a été accueilli dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026. Le ministère allemand de la Santé a indiqué mercredi que l'épouse ainsi que les quatre enfants de ce médecin américain allaient également être admis à l'hôpital de la Charité, à Berlin. "Ils se trouvaient aussi en République démocratique du Congo et seront également emmenés dans le quartier d’isolement spécial de la Charité", a précisé le ministère, ajoutant qu'ils sont considérés comme cas contacts. On ignore cependant s'ils présentent des symptômes relatifs à Ebola.

Le médecin américain travaillait en RDC au sein d'une ONG chrétienne. C'est dans le cadre de ses fonctions qu'il a été "exposé [au virus Ebola] en traitant des patients à l’hôpital Nyankunde", indiquait lundi dans un communiqué l'ONG en question. Elle précisait que son épouse était également médecin et était alors "asymptomatique".

Quel risque de voir Ebola arriver en France ?

Avec au moins un premier cas de Ebola sur le sol européen, doit-on s'inquiéter de voir le virus arriver sur le sol français ? Pour l'heure, les spécialistes sont plutôt rassurants. En ce qui concerne le cas en Allemagne, il avait été identifié en amont. Des précautions spécifiques ont été prises lors de son transfert. Ce mercredi, l'infectiologue de l'hôpital américain de Paris, Christophe Rapp, qui avait pris en charge des cas importés d'Ebola en 2014, a affirmé sur franceinfo que "le risque d'importation au-delà de l'Afrique est extrêmement limité", et même "nul" en Europe.

Lors des précédentes épidémies, les cas importés d'Afrique en France étaient avant tout des malades "évacués" et non des voyageurs asymptomatiques qui rentraient de voyage. Concernant le malade américain accueilli en Allemagne, "le patient va d'un avion à un centre spécialisé d'isolement, équivalent de l'hôpital Bichat à Paris, et il va être traité dans un secteur d'isolement avec des chambres à pression négative", a-t-il expliqué, avant d'insister : "Donc le risque de transmission du virus est nul."

Sur Sud Radio, l'épidémiologiste Antoine Flahault a abondé en sens, pointant le fait que Ebola n'avait quasiment jamais franchi les frontières africaines de manière durable, à l'exception de cas isolés, liés en général à des rapatriements sanitaires. "Ce n'est pas un virus très transmissible. Il y a des conditions particulières pour sa transmission", a-t-il expliqué. Et de renchérir : "Ce n'est pas comme le Covid ou la grippe, où des personnes peuvent prendre l'avion sans savoir qu'elles sont malades et être contagieuses alors qu'elles sont encore asymptomatiques."

Un territoire français suscite malgré tout l'inquiétude

Si l'arrivée du virus Ebola en France métropolitaine semble très peu plausible, à l'exception de cas évacués, à Mayotte, territoire français proche des côtes africaines et particulièrement affecté par une forte pression migratoire, l'inquiétude monte. Le gouvernement a bien assuré, dans un communiqué de Sébastien Lecornu ce mercredi, que le risque d'importation du virus était "très faible", la députée LIOT de Mayotte, Estelle Youssouffa, n'a pas caché sa colère et son inquiétude. "Aucune mesure pour renforcer la protection de la population à Mayotte" n'a été prise, a-t-elle déploré sur franceinfo.

"À Mayotte, [mercredi] matin, quelques heures après les annonces de Matignon, a débarqué un kwassa-kwassa [une embarcation ndlr.], chargé de dizaines de migrants qui arrivaient clandestinement de la région des Grands lacs et des Comores" sans "aucun contrôle sanitaire, aucun renfort pour barrer la route à ces migrants", a-t-elle rapporté. "On veut que l'État ferme les frontières à Mayotte et nous protège", a-t-elle imploré, arguant que "compte tenu de la densité de population dans les bidonvilles, des coupures d'eau, le risque d'une bombe sanitaire avec Ebola à Mayotte est majeur" et que le système de santé local "ne pourrait pas faire face".

Dernières mises à jour

21:02 - Comment se transmet le virus Ebola ? Le virus Ebola se transmet de plusieurs manières. On dit que c'est une maladie qui affecte souvent les aidants et les soignants de malades car il se transmet par contact direct avec "des fluides corporels tels que le sang, la salive, l’urine, le lait maternel, le sperme, la sueur, les selles et les vomissures des personnes infectées, vivantes ou non", indique le ministère de la Santé. Si les corps de personnes décédées du virus Ebola sont souvent à l'origine de nombreuses contaminations, notamment parce qu'ils sont touchés lors des cérémonies funéraires, les objets qui ont été contaminés par des fluides corporels de patients affectés, comme des aiguilles, sont aussi des sources d'infection. Enfin, le ministère précise que "la viande de brousse issue de la faune sauvage (antilope, éléphant, chauve-souris, serpent, singe, etc.) est également une des sources de contamination". 20:30 - Quels sont les symptômes du virus Ebola ? Le site du ministère de la Santé explique que les premiers symptômes du virus Ebola sont : "une fatigue fébrile à début brutal, des douleurs musculaires, des céphalées". Viennent ensuite généralement des vomissements, de la diarrhée, "parfois d’une éruption cutanée". Le ministère précise que "des hémorragies internes et externes peuvent également survenir (par exemple, hémorragies conjonctivales, saignements des gencives ou du nez, sang dans les selles, hématomes cutanés)".

Identifié pour la première fois en 1976, le virus Ebola fait des apparitions régulières sur le continent africain où il s'avère dévastateur. Entre 2013 et 2016, plus de 25 000 cas avaient été recensés et 11 000 personnes en étaient mortes en Sierra Leone, Guinée et au Liberia. Ces derniers jours, l'OMS a alerté sur l'épidémie d'Ebola qui prend de l'ampleur en République démocratique du Congo.