Ça va être long ! Voici combien de temps le dôme de chaleur restera sur la France

Le dôme de chaleur va rester un bon moment sur le territoire français, il faut se préparer à des jours très chauds.

Ce jeudi 21 mai 2026 a marqué un changement radical de temps, avec l'installation d'un dôme de chaleur sur la France. Ce phénomène météorologique vient marquer la fin définitive des journées pluvieuses en apportant des températures estivales qui s'annoncent durables sur l'ensemble de l'Hexagone.

Selon les prévisions de Météo France, cette chaleur remarquable va s'étendre rapidement jusqu'au nord du pays, contrastant de manière spectaculaire avec le récent week-end de l'Ascension, qui s'était avéré être le plus frais enregistré depuis 2010. En l'espace de quelques jours seulement, les températures gagnent localement entre 10 et 15 degrés, faisant basculer le pays d'une atmosphère automnale à des conditions dignes du cœur de l'été à l'aube du week-end de la Pentecôte.

Pour expliquer ce mécanisme complexe, La Chaine Météo et les experts soulignent la mise en place d'un blocage de type oméga. À l'origine de cette situation se trouve une goutte froide positionnée à proximité du Portugal. En s'enroulant sur elle-même, cette dépression fait office de "pompe thermique", aspirant l'air surchauffé en provenance du Maroc et de la péninsule ibérique pour le propulser directement vers la France. Coincé sous un puissant anticyclone, cet air se retrouve "comprimé" et stagne au-dessus du territoire, ce qui empêche les perturbations océaniques de circuler normalement et emprisonne la chaleur au sol pour une longue période.

Un blocage anticyclonique sur la France © La Chaîne Météo

Cette configuration provoque une hausse spectaculaire du thermomètre vendredi 22 mai. La barre symbolique des 30 °C est atteinte ou dépassée dans toute la moitié sud, mais également de manière plus surprenante sur l'est de la Bretagne, les Pays de la Loire, le Limousin et le Poitou-Charentes. Météo-France prévoit même un pic exceptionnel à 35 °C dans le sud de l'Aquitaine.

Quant à la date à laquelle ce dôme de chaleur devrait enfin disparaître, les prévisions à moyen terme indiquent que ce blocage anticyclonique va s'avérer particulièrement coriace. Les modélisations numériques s'accordent pour maintenir ces conditions de plein été sur l'Hexagone au moins jusqu'au dimanche 31 mai 2026, englobant ainsi toute la dernière semaine du mois de mai sous un soleil de plomb. Les tendances de Météo-France pour la première quinzaine du mois de juin laissent d'ailleurs entrevoir la persistance de températures globales supérieures aux normales de saison, ce qui suggère que le dôme ne se dissipera pas totalement avant les premiers jours de juin, sous réserve d'une possible dégradation orageuse qui parviendrait à briser cette chape d'air chaud.

Une telle situation climatique à la fin du mois de mai sort largement des normes de saison. L'apparition de ces pics de chaleur de plus en plus précoces et intenses est directement accentuée par les effets du changement climatique planétaire, qui favorise la récurrence et la précocité de ces blocages anticycloniques de grande échelle sur l'Europe occidentale.