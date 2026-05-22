Violences sexuelles dans le périscolaire à Paris : les suspects sont-ils tous des hommes ? Leur profil se dessine

Les procédures de suspension et les interpellations s'enchaînent au sein du périscolaire parisien, où l'enquête sur les agressions et violences sexuelles ne cesse de s'étendre.

Mercredi 20 mai, seize animateurs exerçant dans trois écoles parisiennes ont été interpellés par la Brigade de protection des mineurs (BPM), sous l'autorité du parquet, pour des suspicions de violences sexuelles sur des enfants de différents âges. Suite à ces arrestations, les premiers éléments sur le profil des mis en cause commencent à émerger. Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris évoque des faits de natures et de gravités différentes, dans un dossier qui prend chaque jour une nouvelle ampleur et pousse à s'interroger sur le profil exact des personnes ciblées.

Si l'on s'en tient aux auteurs présumés des agressions physiques, le profil est uniquement masculin. Selon des informations publiées par Le Monde, trois hommes avaient déjà été interpellés le 20 mars dernier pour des suspicions d'agressions sexuelles commis sur douze enfants âgés de 3 à 9 ans. Ces agissements concernaient l'école Vigée-Lebrun dans le 15ème arrondissement, l'école maternelle des Grands-Champs dans le 20ème arrondissement, ainsi qu'un établissement du 10ème arrondissement de la capitale. Parmi les suspects arrêtés à cette période figuraient des animateurs, le conjoint d'une institutrice ainsi qu'un professeur. Ce dernier a été placé en garde à vue pour des agressions sexuelles sur six enfants de 3 et 4 ans, mais n'a pas été déféré à l'issue de son audition.

Qui sont les suspects des violences dans le périscolaire parisien ?

D'après les révélations de RTL, un autre homme d'une ventes de l'école maternelle Servan, située dans le 11ème arrondissement, a été interpellé le 28 avril dernier. Âgé d'une vingtaine d'années, il a été mis en examen puis placé en détention provisoire le 30 avril 2026 suite à la plainte de la mère d'une fillette de 3 ans pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. À ce jour, l'intégralité des personnes poursuivies pénalement pour des faits de nature sexuelle sont des hommes.

Parmi les 47 autres agents suspendus, cependant, on dénombre plusieurs femmes. Le profil de ces suspectes n'est pas lié à la commission d'abus sexuels, mais à des manquements professionnels graves. Il s'agit principalement de directrices d'établissements, de cadres du périscolaire ou de collègues de travail. La municipalité leur reproche un défaut de signalement, une forme de négligence ou une mauvaise gestion des alertes données par les parents d'élèves, ayant ainsi permis aux agresseurs de continuer d'exercer.

Du côté des syndicats de la fonction publique, les avis diffèrent sur cette méthode globale. Les représentants du personnel dénoncent une politique de répression de la municipalité et critiquent des suspensions automatiques appliquées à l'ensemble d'une filière de l'animation périscolaire, qui souffre déjà d'un sous-effectif chronique.

Selon un bilan partagé par RMC, le phénomène touche désormais de nombreux établissements parisiens, notamment dans les 11ème et 20ème arrondissements, renvoyant à un total d'une dizaine de crèches, 84 écoles maternelles et une vingtaine d'écoles élémentaires. Dimanche 17 mai, le procureur de Paris a fait un point précis sur l'avancement des procédures judiciaires, déclarant qu'à l'heure actuelle, au niveau des poursuites, la justice comptait trois ouvertures d'informations judiciaires confiées à des juges d'instruction et d'ores et jour cinq convocations devant le tribunal correctionnel. Malgré ces mesures, les parents des victimes se disent "inquiets" de l'ampleur de ces agressions et dénoncent "un mur de silence" des systèmes judiciaire et politiques ", qui mèneraient des actions qu'ils jugent "insuffisantes".