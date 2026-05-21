Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 21 mai 2026, un grand gagnant ! [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a-t-il fait un grand champion ? Les résultats sont à retrouver sans plus attendre.

Comme chaque lundi et jeudi, le tirage EuroDreams proposait de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans ce jeudi 21 mai 2026. Et alors que les vainqueurs se font rares à l'EuroDreams, quelqu'un a trouvé le bon résultat ce jeudi. Une grille est en effet sortie gagnante. Elle permet à un heureux élu de devenir officiellement rentier pour les trois décennies qui viennent. Mieux encore, la grille en question avait été validée en France. Le grand vainqueur du jour a donc de grandes chances d'être un Français !

Une autre grille a également été cochée correctement des six chiffres, mais pas du numéro Dream. Son propriétaire repart ainsi avec 2 000 euros par mois versés pendant cinq ans, soit l'équivalent de 120 000 euros. Malheureusement, ce champion n'a pas validé sa grille en France, mais dans un autre pays européen qui participe également à ce tirage EuroDreams. Comme lors de chaque rendez-vous, d'autres joueurs empochent également de plus petits gains remis en une seule fois. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats EuroDreams :

Tirage du jeudi 21 mai 2026 10 - 16 - 25 - 27 - 29 - 37 5

Ces beaux jackpots à remporter à côté de l'EuroDreams

Remporter l'EuroDreams, c'est s'assurer d'une belle rente sur les trente prochaines années. Avec 20 000 euros par mois, un vainqueur aura empoché à l'issue de ces trois décennies 7,2 millions d'euros. C'est bien plus que la cagnotte moyenne remportée au Loto, qui s'élève à cinq millions d'euros, mais bien loin des 17 millions d'euros minimum qui sont mis en jeu à l'Euromillions. À noter qu'en cas de décès du vainqueur, ses ayants droit se voient remettre la totalité de la somme restante due en une seule fois.

Si à l'EuroDreams il est promis, tirage après tirage, 20 000 euros par mois pendant trente ans à qui trouve les résultats, avec de temps en temps la mise en place d'un tirage permettant de remporter 30 000 euros par mois, au Loto et à l'Euromillions, la cagnotte évolue continuellement. Ces prochains jours, les tirages seront d'ailleurs particulièrement intéressants, avec 105 millions d'euros mis en jeu à l'Euromillions vendredi et 14 millions d'euros au Loto samedi.