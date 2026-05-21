Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 21 mai 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, 20 000 euros par mois pendant 30 ans sont promis. Trouverez-vous les résultats ?

Comme chaque lundi et jeudi depuis, le tirage EuroDreams propose de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans ce jeudi 21 mai 2026. Reste à savoir si un joueur parviendra à trouver le résultat EuroDreams gagnant. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien. Alors, pour espérer remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams.

Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams devraient être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

Ces beaux jackpots à remporter à côté de l'EuroDreams

Remporté l'EuroDreams, c'est s'assurer d'une belle rente sur les trente prochaines années. Avec 20 000 euros par mois, un vainqueur aura empoché à l'issue de ces trois décennies 7,2 millions d'euros. C'est bien plus que la cagnotte moyenne remportée au Loto, qui s'élève à cinq millions d'euros, mais bien loin des 17 millions d'euros minimum qui sont mis en jeu à l'Euromillions. À noter qu'en cas de décès du vainqueur, ses ayants droit se voient remettre la totalité de la somme restante due en une seule fois.

Si à l'EuroDreams il est promis, tirage après tirage, 20 000 euros par mois pendant trente ans à qui trouve les résultats, avec de temps en temps la mise en place d'un tirage permettant de remporter 30 000 euros par mois, au Loto et à l'Euromillions, la cagnotte évolue continuellement. Ces prochains jours, les tirages seront d'ailleurs particulièrement intéressants, avec 105 millions d'euros mis en jeu à l'Euromillions vendredi et 14 millions d'euros au Loto samedi.