Loto : le résultat du tirage du lundi 25 mai 2026 dévoilé [EN LIGNE]

2 millions d'euros étaient en jeu pour le Loto du lundi 25 mai 2026 — suivez le résultat du tirage en direct dès sa publication officielle.

Ce lundi 25 mai 2026, la Française des Jeux conviait les amateurs de jeux de hasard à un nouveau rendez-vous très attendu. Un jackpot de 2 millions d'euros était mis en jeu pour ce tirage du Loto, de quoi attiser les convoitises. Des milliers de joueurs ont coché leur grille, espérant décrocher la combinaison qui changera leur quotidien. Le résultat du Loto est à découvrir ci-dessous après sa publication officielle par la FDJ.

Samedi 23 mai 2026, le tirage du Loto a livré ses cinq numéros gagnants : 20, 21, 23, 36 et 38, complétés par le numéro chance 2. Cette combinaison constituait la clé pour accéder au jackpot du week-end, et les détenteurs de tickets ont pu vérifier si leur grille figurait parmi les rangs récompensés. Le résultat du Loto offre en effet des gains à plusieurs niveaux, même pour les joueurs n'ayant validé qu'une partie des bons numéros.

Plusieurs formules pour maximiser ses gains au tirage du Loto

Pour ce lundi, la FDJ propose aux joueurs plusieurs façons d'aborder le tirage du Loto au-delà de la grille classique. Le pack multichances, accessible exclusivement en ligne ou via l'application mobile, regroupe 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code ouvrant droit à un gain potentiel de 20 000 euros. Ce pack est disponible en 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité, les gains étant ensuite répartis proportionnellement au nombre de parts détenues.

L'agenda du Loto en 2026 ne se limite pas aux tirages hebdomadaires du lundi, mercredi et samedi. La FDJ a inscrit à son calendrier six Super Loto, dont trois associés à des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du patrimoine aux contours encore à préciser. Deux Grands Loto viendront ponctuer l'été et les fêtes de fin d'année, chacun avec un jackpot minimum garanti de 20 millions d'euros, promettant aux amateurs du résultat du Loto des soirées à très forts enjeux.

Au-delà du tirage du Loto de ce lundi, l'année 2026 réserve plusieurs temps forts aux passionnés. La Française des Jeux a programmé six Super Loto au total, dont trois adossés à des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros, l'un prévu en juillet et l'autre à l'occasion des fêtes de Noël. De quoi rythmer l'année des amateurs du résultat du Loto avec des cagnottes exceptionnelles.