Loto : le résultat du tirage du lundi 25 mai 2026 dévoilé [EN LIGNE]
2 millions d'euros étaient en jeu pour le Loto du lundi 25 mai 2026 — suivez le résultat du tirage en direct dès sa publication officielle.
Ce lundi 25 mai 2026, la Française des Jeux conviait les amateurs de jeux de hasard à un nouveau rendez-vous très attendu. Un jackpot de 2 millions d'euros était mis en jeu pour ce tirage du Loto, de quoi attiser les convoitises. Des milliers de joueurs ont coché leur grille, espérant décrocher la combinaison qui changera leur quotidien. Le résultat du Loto est à découvrir ci-dessous après sa publication officielle par la FDJ.
Samedi 23 mai 2026, le tirage du Loto a livré ses cinq numéros gagnants : 20, 21, 23, 36 et 38, complétés par le numéro chance 2. Cette combinaison constituait la clé pour accéder au jackpot du week-end, et les détenteurs de tickets ont pu vérifier si leur grille figurait parmi les rangs récompensés. Le résultat du Loto offre en effet des gains à plusieurs niveaux, même pour les joueurs n'ayant validé qu'une partie des bons numéros.
Plusieurs formules pour maximiser ses gains au tirage du Loto
Pour ce lundi, la FDJ propose aux joueurs plusieurs façons d'aborder le tirage du Loto au-delà de la grille classique. Le pack multichances, accessible exclusivement en ligne ou via l'application mobile, regroupe 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code ouvrant droit à un gain potentiel de 20 000 euros. Ce pack est disponible en 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité, les gains étant ensuite répartis proportionnellement au nombre de parts détenues.
L'agenda du Loto en 2026 ne se limite pas aux tirages hebdomadaires du lundi, mercredi et samedi. La FDJ a inscrit à son calendrier six Super Loto, dont trois associés à des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du patrimoine aux contours encore à préciser. Deux Grands Loto viendront ponctuer l'été et les fêtes de fin d'année, chacun avec un jackpot minimum garanti de 20 millions d'euros, promettant aux amateurs du résultat du Loto des soirées à très forts enjeux.
Au-delà du tirage du Loto de ce lundi, l'année 2026 réserve plusieurs temps forts aux passionnés. La Française des Jeux a programmé six Super Loto au total, dont trois adossés à des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros, l'un prévu en juillet et l'autre à l'occasion des fêtes de Noël. De quoi rythmer l'année des amateurs du résultat du Loto avec des cagnottes exceptionnelles.
Les numéros qui sortent le plus au Loto
Quels sont les numéros les plus fréquemment tirés au Loto ? Selon les statistiques de la Française des Jeux, le 31 est le chiffre le plus chanceux, avec 122 sorties au compteur. Il devance de peu le 30, crédité de 121 apparitions, et le 24, sorti 118 fois. Derrière ce trio de tête, quatre numéros se partagent la quatrième place ex aequo : le 3, le 6, le 9 et le 28 totalisent chacun 117 sorties dans l'histoire du jeu.
Le record absolu du Loto en cinq jackpots
Le plus grand jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus gros gain de l'histoire a, lui, été emporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des records se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
Loto, les tarifs et options pour jouer
Une grille simple du Loto est vendue 2,20 euros lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros. Les joueurs souhaitant tenter leur chance à un second tirage peuvent prendre une option supplémentaire à 0,80 euro. Pour les tirages spéciaux de type Super Loto, le prix de la grille de base monte à 3 euros. Il existe également un pack MultiChances composé de 600 parts, chaque part étant proposée à 6,60 euros. Ce pack offre davantage de chances de gagner, mais les gains sont alors partagés entre les joueurs.