Des steaks hachés vendus chez Carrefour sont rappelés : tous ces lots ne doivent pas être mangés

Des steaks hachés vendus chez Carrefour sont rappelés partout en France en raison de la présence de petits morceaux métalliques.

De la viande rouge est prévue au menu ce soir ? Méfiez vous car le site Rappel Conso a signalé ce jeudi 21 mai le rappel de steaks hachés de bœuf vendus dans tous les magasins Carrefour de France. La plateforme gouvernementale met en garde contre une "suspicion de présence de petits morceaux métalliques".

Le rappel concerne les paquets de steaks hachés pur bœuf surgelés 15% MG, en format 10x100g de la marque "Carrefour Extra". Ces produits ont été vendus dans les supermarchés Carrefour et Match entre le 23 avril et le 20 mai 2026. La référence concernée est la suivante : GTIN 3270190020103, Lot 160920003, code-barres 3270190020103, et l'estampille FR 44.036.001 CE, avec une date de durabilité minimale jusqu'au 02 avril 2027.

Un "risque de blessure" mentionné

Si vous disposez de ce produit chez vous, il est conseillé de ne plus en consommer, ne plus utiliser le produit, le rapporter au point de vente, contacter le service consommateur ou de détruire le produit. Attention, un "risque de blessure" et des "effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit" sont mentionnés.

Si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à contacter le service consommateur au 08.05.90.80.70 (appel non surtaxé du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures). Vous serez remboursés des lots problématiques. La procédure de rappel prend fin le lundi 20 juillet 2026.