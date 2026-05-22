Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 22 mai 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats Euromillions de ce tirage du vendredi 22 mai ? Réponse ce soir, ici même !

La semaine se termine bien du côté du tirage Euromillions. En effet, ce vendredi 22 mai 2026, ce n'est pas n'importe quelle cagnotte qui est mise en jeu puisque 105 millions d'euros sont sur la table. Une somme colossale, même si les adeptes du tirage Euromillions auront en tête qu'on reste encore loin du montant d'un Méga jackpot, à savoir 130 millions d'euros. Pire encore, du gros lot record qui puisse être promis à qui trouvera le résultat Euromillions, à savoir 250 millions d'euros. Mais qu'à cela ne tienne !

Comme lors de chaque rendez-vous, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Pour cela, il suffit de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Les résultats Euromillions sont généralement dévoilés dans la soirée. À partir de 20h30, les participants peuvent espérer connaître le code My Million. Puis, passé 21 heures, le résultat de la combinaison gagnante du tirage Euromillions est dévoilé dans la demi-heure. Tous les résultats seront à retrouver ci-dessous dès qu'ils auront été annoncés :

Comment récupérer son pactole après un tirage Euromillions ?

Pour les heureux élus qui parviennent à cocher tout ou une partie des résultats Euromillions, après l'émotion, l'euphorie, la joie, vient le moment de récupérer ses gains. Pour cela rien de bien compliqué. Si vous avez parié sur le bon résultat Euromillions du tirage et êtes devenu millionnaire, il vous faut contacter sans attendre le numéro réservé aux grands gagnants 09 69 36 60 60. Il en va de même pour les gains de plus de 500 000 euros en général.

Mais il n'y a pas que les grands vainqueurs qui ont des gains à récupérer. Pour les petits gains, si la grille a été validée sur le site internet ou l'application FDJ, "le montant correspondant à votre gain sera crédité sur votre compte joueur", indique la Française des jeux. Pour ceux qui ont validé leur grille en point de vente, il s'agit de retourner sur place afin de toucher son gain. Attention, cela concerne les gains de moins de 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros de gain, "il faudra se présenter dans un centre FDJ ; toutes les adresses sont listées sur cette page", précise la Française des jeux.