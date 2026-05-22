Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 22 mai 2026, y a-t-il un gagnant ? [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats Euromillions de ce tirage du vendredi 22 mai ? Réponse ce soir, ici même !

Le tirage Euromillions de ce vendredi 22 mai a révélé au grand jour les résultats gagnants. Alors, que fallait-il avoir parié pour remporter les 105 millions d'euros qui étaient mis en jeu ce soir ? Était-ce le 1 ? Le 46 ? Le 50 ? Le 34 ? Ou peut-être le 23 ? Le résultat Euromillions ne semble en tout cas pas avoir été découvert dans sa totalité par qui que ce soit...

En effet, selon la répartition des gains, il n'y a pas eu de grand gagnant ce vendredi soir au tirage de l'Euromillions. En revanche, cinq grilles ont été cochées correctement des cinq bons chiffres et une des deux étoiles. Chacune permet ainsi à son propriétaire de repartir avec la coquette somme de 157 970 euros. L'une d'elles a, qui plus est, été validée en France ! On compte également deux vainqueurs ayant tenté leur chance dans l'Hexagone au troisième rang. Avec les cinq bons chiffres mais aucune étoile, ils empochent chacun 36 920,10 euros. Voici tous les résultats Euromillions de ce vendredi :

Tirage du vendredi 22 mai 2026 6 - 22 - 26 - 31 - 37 5 8

MyMillion : FB 735 2189

Comment récupérer son pactole après un tirage Euromillions ?

Pour les heureux élus qui parviennent à cocher tout ou une partie des résultats Euromillions, après l'émotion, l'euphorie, la joie, vient le moment de récupérer ses gains. Pour cela rien de bien compliqué. Si vous avez parié sur le bon résultat Euromillions du tirage ou que vous avez le code My Million du jour et êtes devenu millionnaire, il vous faut contacter sans attendre le numéro réservé aux grands gagnants 09 69 36 60 60. Il en va de même pour les gains de plus de 500 000 euros en général.

Mais il n'y a pas que les grands vainqueurs qui ont des gains à récupérer. Pour les petits gains, si la grille a été validée sur le site internet ou l'application FDJ, "le montant correspondant à votre gain sera crédité sur votre compte joueur", indique la Française des jeux. Pour ceux qui ont validé leur grille en point de vente, il s'agit de retourner sur place afin de récupérer son gain. Attention, cela concerne les gains de moins de 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros de gain, "il faudra se présenter dans un centre FDJ ; toutes les adresses sont listées sur cette page", précise la Française des jeux.