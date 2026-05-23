Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 23 mai 2026, 14 millions d'euros en jeu

LOTO. Un nouveau tirage du Loto a lieu ce samedi 23 mai 2026. Les résultats seront connus dans la soirée.

Le jackpot du Loto va-t-il être remporté ce samedi 23 mai 2026 ? La Française des Jeux (FDJ) met en jeu la somme de 14 millions d'euros. Pour participer à ce nouveau tirage du Loto, il faut jouer avant 20h15. Les résultats seront connus peu de temps après, dans la soirée. Pour ceux qui ont déjà tenté leur chance, avez-vous fait confiance à vos numéros fétiches ou avez-vous laissé le hasard décider pour vous ?

Pour jouer au Loto, il faut choisir cinq numéros, allant de 1 à 49, ainsi qu'un numéro Chance, de 1 à 10. Si vous parvenez à trouver la combinaison gagnante, vous remportez le jackpot. Mais avec plusieurs numéros, vous pouvez également gagner de l'argent au Loto. Il existe plusieurs rangs de gains, selon vos résultats. Si vous avez joué une grille à 2,20 euros, elle est valable pour un seul tirage Loto.

Pas simple de gagner au Loto…

Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous pourriez faire en cas de succès ce samedi ? Voyages, voitures, montres de luxe… Les possibilités pour un vainqueur du Loto, surtout lorsque le jackpot est aussi élevé, sont multiples. Mais une victoire reste un sacré exploit. La probabilités de trouver la combinaison gagnante est environ d'une chance sur…19 millions !