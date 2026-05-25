Canicule : à partir de quelles températures la France passe-t-elle le cap ?

La France connaît son premier épisode de chaleur de l'année en mai 2026. Une période de fortes chaleurs précoce et importante, mais peut-on déjà parler de canicule ?

La France a chaud. La fin du mois de mai 2026 est marquée par une vague de chaleur historique : des records de températures ont été battus et des alertes canicule ont été activées pour la première fois à cette période de l'année. Le mercure affiche entre 30 et 35°C en moyenne, voire un peu plus par endroits. Ces températures sont supérieures de 10 à 15 degrés par rapport aux normales de saison. Alors peut-on dire que la France subit sa première canicule de 2026 ?

Pour parler de canicule, il faut que les températures soient élevées de jour comme de nuit au point de constituer un risque sanitaire pour les personnes fragiles ou surexposées sur une période d'au moins trois jours. Des seuils de canicule ont été pensés et mis en place pour déterminer à partir de quelles températures, la chaleur représente ce danger. Ces seuils différent d'un département à l'autre en fonction des conditions météorologiques habituelles dans chaque territoire.

Deux indicateurs sont pris en compte pour établir le seuil de canicule : la température maximale observée en journée et la température minimale enregistrée durant la nuit. Le critère de température maximale peut être atteint dès les 31°C dans certains départements comme les Côtes-d'Armor ou encore Paris et sa petite couronne, mais il peut aussi l'être à partir de 36°C comme dans de nombreux territoires du quart sud-ouest du pays ou plusieurs départements provençaux. En ce qui concerne les températures minimales, le seuil oscille entre 18°C et 24°C selon les départements, mais il est plus souvent compris entre 18 et 20°C. Retrouvez ci-dessous la carte des seuils de températures département par département.

Quelle est la différence entre canicule et vague de chaleur ?

Météo France différencie les pics de chaleur d'un épisode de canicule et a établi trois situations distinctes pour qualifier les situations de fortes chaleurs :

Un pic de chaleur correspond à un épisode bref de chaleur de 24 à 48 heures "pendant lequel les températures sont supérieurs aux normales de saison" à l'échelle locale ou nationale.

correspond à un épisode bref de chaleur de 24 à 48 heures "pendant lequel les températures sont supérieurs aux normales de saison" à l'échelle locale ou nationale. Une vague de chaleur désigne "un épisode de températures nettement plus élevées que les normales pendant plusieurs jours" à l'échelle nationale.

désigne "un épisode de températures nettement plus élevées que les normales pendant plusieurs jours" à l'échelle nationale. Une canicule lorsque les températures élevées dépassent les seuils départementaux pendant au moins trois jours.

En plus de ces scénarios, Météo France a déterminé quarte niveau d'alerte "canicule". La vigilance jaune correspond à un pic de chaleur ou une vague de chaleur en fonction de la durée de l'alerte. C'est à partir de la vigilance orange qu'on peut parler de canicule avec une "période de chaleur intense pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée". Le niveau de vigilance rouge signale une "canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique" qui présente "un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population et des impacts sociétaux" précise Météo France.

La France est-elle en canicule en mai 2026 ?

L'épisode de forte chaleur que connaît la France en mai 2026 a d'abord été classé en pic de chaleur, puis en vague de chaleur avant d'être classée en canicule à compter du lundi 25 mai.