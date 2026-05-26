Des écoles et collèges fermés à cause de la chaleur, c'est envisagé dès que ces règles ne sont pas suivies

La vague de chaleur se poursuit en France. Face à cette situation, le ministre de l'Education a annoncé qu'il "était tout à fait" possible que les écoles ferment.

La vague de chaleur qui touche la France cette semaine pousse le gouvernement à envisager des mesures exceptionnelles, comme la fermeture d'écoles ou de collèges. Ces fermetures pourraient avoir lieu si les établissements ne parviennent pas à respecter les critères de sécurité et de bien-être des élèves. Un décret publié en mai 2025 encadre justement ces situations de chaleur extrême.

Il fixe des règles à appliquer par l'employeur pour l'ensemble des salariés, dès le déclenchement des vigilances. Voici les mesures de prévention adaptées qui doivent être mises en œuvre :

adaptation de l'organisation du travail, des locaux et des horaires de travail

mise en œuvre de moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire

mise à disposition d'eau potable fraîche et d'équipements de protection individuelle

information et formation adéquates des personnels

Ces règles du code du travail s'appliquent à l'Éducation Nationale. Comme le précise le syndicat Snes FSU, "si aucune modalité d'aménagement ne permet l'accueil des personnels et des élèves en toute sécurité, la question de la fermeture de l'établissement doit être posée".

Vers la fermeture d'établissements scolaires ?

Invité sur le plateau de FranceTV info ce matin, le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a été interrogé sur d'éventuelles fermetures d'établissements scolaires. "Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais c'est tout à fait possible. Quand la situation devient trop chaude, la collectivité locale, le préfet et l'Éducation nationale peuvent décider de fermer une école, si jamais ça devait s'aggraver, on saurait le faire", a-t-il expliqué ce matin sur le plateau de BFMTV. Pour l'heure, les créneaux d'activité physique et sportive sont proscrits durant les heures de "fortes chaleurs", au delà de 28°C.

Face aux précédents épisodes de chaleurs similaires, il était déjà arrivé que des écoles décident de fermer. Il est obligatoire de respecter ces règles pour ouvrir les établissements. La fermeture d'une école, d'un collège ou d'un lycée est envisageable si ces conditions sont bien respectées. Cette vague de chaleur est inédite à cette période de l'année.