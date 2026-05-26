Euromillions : tirage du mardi 26 mai 2026, tous les résultats [EN LIGNE]

Le résultat du tirage Euromillions du mardi 26 mai 2026 est tombé : découvrez la combinaison gagnante et les dotations par rang pour la cagnotte de 115 M€.

Le résultat du tirage Euromillions de ce mardi 26 mai 2026 est désormais disponible ci-dessous, tel que publié officiellement par la FDJ. C'est une cagnotte de 115 millions d'euros qui était mise en jeu ce soir, faisant de ce tirage de l'Euromillions l'un des plus convoités de l'année en cours. Les combinaisons gagnantes sont consultables dans le widget dédié, régulièrement mis à jour pour refléter les données officielles.

Chaque tirage de l'Euromillions mobilise des dizaines de millions de joueurs répartis à travers l'Europe, rendant la compétition particulièrement intense aux rangs supérieurs. Le résultat de l'Euromillions est identique pour tous les participants, quelle que soit leur nationalité ou le pays depuis lequel ils ont validé leur grille. Seule la fiscalité applicable aux gains varie selon le territoire de résidence du joueur concerné.

Après le résultat de l'Euromillions, combien de gagnants par rang de gain ?

Au-delà du rang 1, le tirage de l'Euromillions génère des gains à de nombreux échelons inférieurs, répartis entre des milliers de joueurs ayant trouvé une combinaison partiellement correcte. Ces rangs intermédiaires permettent à un nombre significatif de participants de récupérer une somme, parfois modeste, parfois considérable selon la proximité de leur grille avec la combinaison gagnante. Le détail des dotations par rang figure dans les résultats officiels publiés par la FDJ à l'issue du tirage.

La mécanique du résultat de l'Euromillions repose sur cinq numéros principaux tirés parmi cinquante, auxquels s'ajoutent deux étoiles sélectionnées parmi douze. Cette structure détermine mécaniquement le nombre de rangs de gain possibles, au total treize, chacun correspondant à un degré de correspondance avec la combinaison gagnante du tirage Euromillions. Plus le rang est élevé, plus le nombre de bonnes réponses exigées est important et plus la dotation associée est conséquente.