Ce saucisson vendu en grande surface ne doit pas être mangé, il est rappelé partout en France

Une référence de saucisson vendue chez Carrefour fait l'objet d'un rappel partout en France. Dans certains cas, des complications neurologiques sont redoutées.

L'arrivée des beaux jours rime souvent avec apéritif et repas entre amis. Bien souvent, le saucisson est un des mets privilégiés lors de ces moments de partage conviviaux. Toutefois, faites bien attention si vous avez fait vos courses chez Carrefour ces derniers jours. En effet, le site Rappel Conso met en garde contre un saucisson vendu sous vide dans certaines enseignes.

Une référence de saucisson à l'ail est visée par une procédure de rappel depuis ce mardi 26 mai : il s'agit du saucisson à l'ail fumé à l'ancienne en format 250 grammes de la gamme "Carrefour le Marché". Ce produit a été commercialisé du 10 avril au 22 mai dans les magasins Carrefour et Cora de la France entière. En cause, la présence de listeria monocytogenes, la bactérie responsable de la listériose. Le lot concerné est le numéro 14093, GTIN 3245414081277, avec une date limite de consommation fixée au 23/05/2026. Autant dire que si vous avez acheté ce saucisson, vous devez déjà l'avoir consommé.

Risques de fièvre et de courbatures

Toutefois, en raison du délai d'incubation de la listériose (huit semaine maximum), vous pourriez tout de même développer des symptômes. La plateforme Rappel Conso invite les personnes ayant consommé ce produit et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Dans certains cas, des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent survenir.

© Rappel Conso

Vous disposez toujours du produit chez vous ? Il est alors conseillé de rapporter le produit au point de vente, contacter le service consommateur ou détruire le produit. Un remboursement est déjà prévu par l'enseigne si vous rapportez le produit avant le mardi 9 juin 2026. Un numéro est à votre disposition pour obtenir des informations complémentaires, du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures au 08 05 90 80 70.