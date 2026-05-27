Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 27 mai 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage de ce mercredi 27 mai fera-t-il d'un des participants un heureux millionnaire ? Réponse à l'heure des résultats.

Pour le tirage Loto de ce mercredi 27 mai 2026, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de trois millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 20h30 environ. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant.

Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Un tirage Loto spécial fête des mères !

En temps normal, la Française des jeux ajoute un million d'euros à la cagnotte à chaque fois que le gros lot ne trouve pas preneur. Ainsi, si personne ne trouvait les résultats Loto ce mercredi, ce serait quatre millions d'euros qui seraient proposés samedi. De même, si le résultat Loto était découvert, en temps normal toujours, les compteurs seraient remis à zéro et deux millions d'euros seraient proposés aux joueurs du prochain tirage Loto. Mais nous ne somme pas "en temps normal". Samedi, la FDJ organise un tirage Loto spécial fête des mères ! Qu'il y ait un grand vainqueur ce mercredi soir ou non, 10 millions d'euros seront mis en jeu.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que contrairement à certains tirages spéciaux du Loto, la mise minimale pour participer à ce tirage Loto sera de 2,20 euros comme pour un tirage classique, et non 3 euros. Néanmoins, contrairement aux Super Loto, il n'y aura pas davantage de codes LOTO à 20 000 euros à remporter. Seulement 10 seront tirés au sort comme pour n'importe quel tirage. Les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance sur l'application FDJ, le site internet ou directement en point de vente agréé par la Française des jeux. Que le meilleur gagne !