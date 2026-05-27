Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 27 mai 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage de ce mercredi 27 mai a-t-il fait un heureux millionnaire ? Les résultats sont à présent connus !

Fin du suspense pour le tirage Loto de ce mercredi 27 mai 2026. Le résultat vient d'être dévoilé, tout comme la répartition des gains. Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient être devenus millionnaires, personne n'a réussi à trouver les résultats Loto de ce mercredi. En revanche, deux grilles ont été correctement cochées d'une bonne partie du résultat gagnant : les cinq chiffres, mais pas le numéro Chance. Leurs propriétaires repartent ainsi avec 78 814,30 euros.

On constate également que pas moins de 42 grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres, ainsi que du numéro Chance. Chacune permet à son détenteur de repartir avec tout de même 916 euros, soit de quoi retenter sa chance 416 fois, moyennant à chaque fois une grille classique avec juste une combinaison cochée. Voici tous les résultats Loto de ce mercredi 27 mai :

Tirage du Loto du mercredi 27 mai 2026 3 - 4 - 15 - 17 - 41 4

Joker+ : 9 673 022

Option 2nd tirage : 9 - 25 - 41 - 47 - 48

Codes gagnants : C 2597 4622 - C 4046 3186 - E 1660 8201 - G 5781 7838 - M 9223 7843 - O 1243 8748 - O 1454 6630 - Q 0402 3876 - S 5856 4651 - V 4259 1875

Un tirage Loto spécial fête des mères !

En temps normal, la Française des jeux ajoute un million d'euros à la cagnotte à chaque fois que le gros lot ne trouve pas preneur. Ainsi, si personne ne trouvait les résultats Loto ce mercredi, quatre millions d'euros devaient être proposés samedi. De même, si le résultat Loto était découvert, les compteurs devaient être remis à zéro, et deux millions d'euros devaient être proposés aux joueurs du prochain tirage Loto. Mais nous n'étions pas "en temps normal". Samedi, la FDJ organise un tirage Loto spécial fête des mères ! Qu'il y ait eu un grand vainqueur ce mercredi soir ou non, 10 millions d'euros seront mis en jeu.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que contrairement à certains tirages spéciaux du Loto, la mise minimale pour participer à ce tirage Loto sera de 2,20 euros comme pour un tirage classique, et non de 3 euros. Néanmoins, contrairement aux Super Loto, il n'y aura pas davantage de codes LOTO à 20 000 euros à remporter. Seulement 10 seront tirés au sort comme pour n'importe quel tirage. Les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance sur l'application FDJ, le site internet ou directement en point de vente agréé par la Française des jeux. Que le meilleur gagne !