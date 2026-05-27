Un plan d'endurance contre la canicule : quelles mesures concrètes pour les Français ?

En plein pic de chaleur, Sébastien Lecornu préside ce jeudi une réunion interministérielle sur l'épisode caniculaire. Selon son entourage, il s'apprêterait à proposer "un plan d'endurance pour tout l'été".

Canicule oblige, l'exécutif est sur le pont. Le Premier ministre Sébastien Lecornu tient ce jeudi 28 mai 2026 après-midi une réunion interministérielle sur l'épisode caniculaire. Si le pic de chaleur actuel sera bien évidemment à l'ordre du jour, le chef du gouvernement envisagerait surtout d'anticiper les prochaines canicules. D'après les informations du Parisien, Sébastien Lecornu sera entouré pour l'occasion de 10 ministres, parmi lesquels ceux de la Santé ou encore de l'Écologie.

L'accent devrait particulièrement être mis sur l'accueil du public, que ce soit les enfants dans les écoles, les personnes âgées dans les Ehpad et bien entendu les malades dans les hôpitaux. Mais selon l'entourage du Premier ministre, Sébastien Lecornu s'apprêterait surtout à "proposer un plan d'endurance pour tout l'été". Le quotidien de la capitale croit savoir qu'une prise de parole du locataire de Matignon devrait être organisée dans la foulée de cette réunion, avec plusieurs annonces au programme.

Le dispositif "météo des forêts" enclenché dès jeudi

Parmi ces annonces devrait figurer l'activation dès jeudi, au lieu de début juin en temps normal, de la "météo des forêts", mais également diverses mesures visant à anticiper les canicules à venir donc. "L'enjeu est d'anticiper les prochains coups de chaud et de ne pas se faire déborder. On va traiter notamment du sujet des feux de forêt et anticiper", explique ainsi un proche du Premier ministre au Parisien, sans donner davantage de détails.

On peut aussi imaginer, après les trains bloqués durant des heures en plein soleil avec des passagers à bord cette semaine, que des annonces concernant les transports seront faites. La canicule engendrant des décès, essentiellement par noyade, il n'est pas exclu que du côté de l'Éducation nationale ou de la Jeunesse et des Sports il puisse être question de cours de natation ou pourquoi pas de la mise en place de brigades de prévention aux risques de noyade sur les bases nautiques et les plages cet été, même si pour l'heure, tout ceci n'est que pure spéculation. Car gardons-le à l'esprit, le budget reste serré et il faudra faire selon.

À ce stade, une certitude : alors que tout le monde garde en tête les images de l'ex-ministre de la Santé, Jean-François Mattéi, qui était apparu en polo sur son lieu de vacances en 2003 alors que la canicule meurtrière battait son plein - ce qui lui avait valu de nombreuses critiques -, le gouvernement ne compte pas reproduire les erreurs du passé. Il s'applique donc à montrer ô combien il prend au sérieux tout épisode caniculaire et ses conséquences. Ces derniers jours, on a d'ailleurs pu voir les ministres de la Santé, de l'Intérieur ou encore de la Transition écologique multiplier les prises de parole sur le terrain. La réunion de jeudi et son éventuelle conférence de presse en seront, pour sûr, une nouvelle démonstration.