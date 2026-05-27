Liste noire de l'Éducation nationale : prof, pions, adolescents... Qui sera inscrit sur ce registre ?

En réaction à différents scandales survenus dans le périscolaire ou dans des institutions publiques comme privées, le gouvernement a annoncé ce mercredi qu'une "liste noire" d'adultes, mais aussi d'adolescents, ayant eu des comportements inappropriés avec des enfants, allait être mise en place.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants qui sera examiné en juillet prochain, et alors que les scandales dans le périscolaire ou dans les institutions publiques et privées se sont multipliés ces dernières années, le gouvernement a annoncé ce mercredi 27 mai la création d'une "liste noire" sur laquelle seront inscrites les personnes ayant des antécédents judiciaires pour les écarter de l'environnement des enfants.

Concrètement, relève Le Parisien, seront concernés autant les professeurs, les surveillants que les bénévoles d'association, les éducateurs, les animateurs de centre de loisirs et de colonies de vacances, que les chauffeurs-livreurs, les cuisiniers ou toute autre personne travaillant ou intervenant dans des endroits fréquentés par les enfants, à savoir les écoles, le périscolaire, mais aussi les crèches, les hôpitaux, les établissements de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et même les associations culturelles et sportives. À noter également que tout mineur de plus de 13 ans en contact avec un enfant placé en famille d'accueil ou chez des tiers dignes de confiance sera également soumis à un contrôle. En effet, près d'un quart des auteurs de viols ou de violences sexuelles sur mineurs sont également mineurs, selon la Ciivise (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants).

Des fichiers mis en commun

Les personnes ayant fait l'objet de plaintes, de signalements ou de condamnations concernant des infractions violentes, sexuelles, mais aussi terroristes seront placées sur "liste noire". Et alors que jusqu'à présent la Justice, l'Éducation nationale et la Jeunesse et les Sports ne communiquaient pas entre elles, les fichiers de chacun pourraient être mis en commun afin de pouvoir recouper les informations.

Objectif : "Éviter qu'une personne qui aurait été condamnée ou qui aurait été évincée à la suite d'une sanction disciplinaire en raison de son comportement, frappe à la porte d'à côté", remarque le gouvernement, dont franceinfo se fait l'écho. "Si une personne a été interdite dans un secteur, elle ne pourra pas revenir dans un autre", insiste auprès du Parisien l'entourage de la ministre de la Santé et de la Famille.

Le texte prévoit également un renforcement du contrôle d'honorabilité des personnels. Alors que jusqu'à présent il était réalisé lors du recrutement d'un professeur par exemple, pour lequel on vérifiait à la fois son casier judiciaire mais aussi les fichiers recensant les auteurs d'infractions sexuelles ou terroristes, il sera question de réaliser ce contrôle régulièrement au fil de sa carrière. Par ailleurs, il est aussi question d'"introduire un contrôle systématique de tous les intervenants ponctuels avec un système de contrôle d'attestations d'honorabilité", fait savoir le gouvernement.