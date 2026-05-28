Une autre vague de chaleur annoncée ! Après une accalmie, le thermomètre explosera à cette date

Après la baisse des températures annoncée pour ce week-end, l'accalmie va être de courte durée.

La dernière décade de ce mois de mai se classe parmi les périodes les plus chaudes jamais observées en France, rejoignant ou dépassant les précédents historiques comme ceux de mai 1922 ou de mai 2001. Les masses d'air surchauffées en provenance directe du Sahara ont provoqué une hausse spectaculaire du thermomètre. Ce phénomène s'est accompagné d'un ciel souvent laiteux et teinté d'orange en raison des poussières de sable en suspension. Les nuits en milieu urbain sont restées particulièrement étouffantes, le mercure refusant de descendre sous des seuils respirables dans les grandes agglomérations.

Une respiration atmosphérique va fort heureusement se dessiner dans les prochains jours. À partir de ce dimanche, une perturbation océanique va traverser le pays, déclenchant parfois des vagues d'orages et entraînant une baisse générale des températures. Ce changement de flux permettra enfin de retrouver une ambiance plus fraîche, notamment sur la moitié nord du pays où les valeurs se rapprocheront temporairement des normales de saison.

Les nuits redeviendront plus respirables, offrant un répit indispensable pour les organismes fatigués. Cependant, selon les dernières analyses techniques de La Chaîne Météo, cette accalmie ne signifiera absolument pas la fin des conditions estivales. L'ambiance générale devrait rester chaude sur la majeure partie de la France en début de semaine prochaine.

Modèle ECMWF du 3 juin : les températures vont remonter © ECMWF

Les modélisations à long terme s'accordent sur un scénario préoccupant. Cette baisse relative des températures pourrait être de courte durée. Dès les premiers jours de juin, qui marquent le début de l'été météorologique, les hautes pressions vont rapidement se reconstituer sur l'Europe de l'Ouest. Ce blocage anticyclonique va stopper net l'air plus frais apporté par l'océan. Une tendance perçue notamment par le modèle ECMWF.

Les prévisionnistes estiment que les températures repasseront très vite au-dessus des normales de saison au cours de la première semaine de juin. Une seconde masse d'air subtropicale va remonter par le sud-ouest avant de s'étendre au reste du pays, faisant craindre une nouvelle canicule précoce. "Après cette pause, ce week-end, un autre épisode caniculaire devrait se remettre en place sur l'Hexagone, d'abord dans le sud, puis sur le nord", indique Yann Amice à Actu.fr qui insiste : "A partir du 4 juin, un retour de fortes à très fortes chaleurs se dessine d'abord sur la moitié sud de la France avec le retour d'anomalies de températures en altitude par le sud-ouest".

La succession rapprochée de ces vagues de chaleur extrêmes s'inscrit directement dans la tendance de fond du réchauffement global. Les experts de Météo-France rappellent que ces épisodes de forte chaleur deviennent non seulement plus fréquents, mais aussi "plus intenses" et "plus précoces".