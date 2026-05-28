Ces lois racistes existent encore en France... Pourquoi n'ont-elles jamais été abolies ?

De nombreuses lois racistes ayant légalisé l'esclavage en France sont toujours inscrites dans le droit français. Un texte voté à l'Assemblée ce jeudi 28 mai propose de les abroger, mais pourquoi cela n'a-t-il pas été fait plus tôt ?

Près de 180 ans après l'abolition définitive de l'esclavage, le Code noir régissant cette traite d'êtres humains existent toujours dans le droit français. Il aura fallu attendre le jeudi 28 mai 2026 pour que la suppression de ces lois soit demandée par un élu. La proposition de loi défendue par Max Mathiasin, député Liot de la 3ème circonscription de Guadeloupe, visant l'abrogation du Code noir a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le texte doit désormais être examiné au Sénat pour être entériné, mais aucune date n'a encore été fixée.

Promulgué en 1685 par le roi Louis XIV, le Code noir pour les Antilles françaises rédigé par Jean-Baptiste Colbert et achevé par son fils a été le premier texte à légaliser l'esclavage. Mais il n'y pas qu'un seul Code noir. Plusieurs versions de ce texte ont été pensées et instaurées à différentes époques pour régir la traite des esclaves dans chaque colonie française comme la Guyane, la Réunion, Maurice ou encore la Louisiane. Si ces Codes noirs n'ont pas inventé l'esclavage - qui a débuté en 1594 dans les colonies françaises -, ils ont officialisé et normalisé les inégalité entre les esclaves et les maîtres dans une soixantaine d'articles. "C'était une sorte de code de loi qui organisait le non-droit autour des esclaves", résume Pascal Blanchard, historien spécialiste de l'empire colonial français et des problématiques post-coloniales, auprès de Ouest-France.

Les lois prévues par le Code noir

L'article 44 du Code noir de Colbert pose par exemple que les esclaves sont des "être meubles" pouvant être achetés ou vendus. L'ensemble du texte précise la condition des esclaves comme l'article 12 selon lequel les enfants des esclaves sont eux-mêmes considérés esclaves dès leur naissance, ou l'article 28 qui dispose que les esclaves ne peuvent "rien avoir qui ne soit à leurs maîtres".

Le Code noir inclut également des droits et des devoirs pour les maîtres comme l'obligation d'instruire et de baptiser les esclaves selon l'article 22, le fait d'être le seul à pouvoir autoriser un mariage à l'article 10 ou l'interdiction de vendre séparément des esclaves mariés et leurs enfants à l'article 47. Nombre d'articles portent cependant sur les châtiments que les colons et maitres d'esclaves étaient autorisés à faire subir. L'article 38 traduit la violence et la cruauté des traitements autorisés par le Code noir : "L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive [...] il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort."

Pourquoi le Code noir figure-t-il encore dans le droit français ?

Présents dans la loi française depuis près de trois siècles et demi, les Codes noirs n'ont pas été supprimés à l'abolition de l'esclavage en 1848. Ils ont cependant été "abrogés en fait et en droit" par les textes constitutionnels abolissant l'esclavage dont le décret de Schoelcher du 27 avril 1848 expliquait Jean-François Niort, historien du droit et des institutions à l'université de Guadeloupe, dans un entretien au Monde en mai 2025.

Les dispositions des Codes noirs ne peuvent plus être appliquées aujourd'hui, car "il faudrait d'abord rétablir la notion de l'esclavage et là, le droit s'y opposerait puisqu'il est désormais écrit dans la Constitution qu'il ne peut y avoir de différence entre les races", souligne Pascal Blanchard. Des principes constitutionnels d'égalité entre les hommes et de dignité qui n'existaient pas en 1802 lorsque Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage dans les colonies français malgré la première abolition décidée en 1794.

L'abrogation du Code noir "symbolique" mais importante

En 2026, l'abrogation du Code noir est "symbolique" mais importante pour la lutte contre le racisme qui a donné lieu à l'esclavage explique Pascal Blanchard : "Le Code noir a mis par écrit des principes racistes et des principes d'inégalité. Et donc, quand on lutte contre le racisme, c'est une manière aussi, en abrogeant ce texte, de réinsister sur ce qu'il a pu produire à l'époque et ce en quoi les racistes que l'on connaît aujourd'hui sont héritiers à la fois de ce passé esclavagiste comme du passé colonialiste."

L'abrogation du Code noir est aussi, pour les députés Liot, une manière d'achever le "processus historique" entamé il y a 25 ans avec la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Une initiative approuvée par Emmanuel Macro qui, le 21 mai, a estimé que la subsistance du Code noir après l'abolition de l'esclavage était une "faute" et a déclaré qu'il fallait "affirmer clairement que son maintien est une trahison de ce qu'est la République".

La suppression du Code noir pourrait ouvrir la voie à l'abrogation d'autres textes espère Pascal Blanchard comme la loi de 1802 sur la traite des noirs et le régime des colonies ou des textes réglementaire prévoyant l'indemnisation des colons, après la fin de l'esclavage.