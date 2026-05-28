Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 28 mai 2026, 20 000 euros par mois en jeu !

EURODREAMS. Et si vous remportiez 20 000 euros par mois pendant... trente ans ! Les résultats EuroDreams de ce jeudi 28 mai seront donnés sur cette page, après le tirage prévu vers 20h30.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 28 mai 2026 propose pas moins de 20 000 euros à remporter chaque mois pendant trente ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Comptez 2,50 euros pour une grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. À noter toutefois que pour augmenter ses chances de trouver le résultat EuroDreams, il est possible de cocher davantage de numéros.

En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors... 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit les résultats EuroDreams sont annoncés ci-dessous dès qu'ils sont révélés :

Quels sont les gains EuroDreams ?

Comme évoqué plus haut, dans le cas où un joueur parvient à cocher les six bons chiffres ainsi que le numéro Dream, il remporte donc non pas un énorme jackpot, mais une rente sur trente ans, de 20 000 euros par mois. Si vous avez en revanche obtenu six bons numéros mais que votre numéro Dream n'est pas celui qui a été tiré au sort, votre gain sera alors une rente de 2 000 euros par mois pendant cinq ans. En revanche, pour les autres gains, qui vont de quelques euros à quelques centaines d'euros, ils sont reversés en une seule fois.