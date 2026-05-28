Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 28 mai 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 28 mai a-t-il fait un heureux élu ? Tous les résultats sont désormais connus.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 28 mai 2026 proposait pas moins de 20 000 euros à remporter chaque mois pendant trente ans. Alors, quelqu'un est-il parvenu à cocher le résultat gagnant dans sa totalité ? Il semblerait que non. La répartition des gains annonce clairement la couleur : pas de gagnant du premier rang ni du deuxième. Aucun joueur n'est donc parvenu à trouver suffisamment de bons résultats EuroDreams pour remporter le 20 000 euros par mois pendant trente ans ou les 2 000 euros mensuels promis pendant cinq ans pour six bons chiffres.

En revanche, le tirage EuroDreams a tout de même fait plusieurs milliers de gagnants : environ 110 000 rien qu'en France. Trente-cinq grilles ont ainsi permis à leurs détenteurs de remporter 499,20 euros, grâce à cinq bons chiffres. 1 113 grilles cochées de quatre bons chiffres et validées en France permettent également à leurs propriétaires de repartir avec 34,70 euros. 16 129 et 93 738 autres grilles permettent respectivement de repartir avec 4,80 euros et 2,50 euros. Voici tous les résultats EuroDreams :

Tirage du jeudi 28 mai 2026 11 - 12 - 17 - 22 - 25 - 35 4

Quels sont les gains EuroDreams ?

Comme évoqué plus haut, dans le cas où un joueur parvient à cocher les six bons chiffres ainsi que le numéro Dream lors d'un tirage EuroDreams, il remporte non pas un énorme jackpot, mais une rente sur trente ans de 20 000 euros par mois. Si on obtient six bons numéros, mais que le numéro Dream n'est pas celui qui a été tiré au sort, le gain est une rente de 2 000 euros par mois pendant cinq ans.

En revanche, pour les autres gains, qui vont de quelques euros à quelques centaines d'euros, ils sont reversés en une seule fois. Ainsi, la Française des jeux estime que "si vous avez obtenu quatre bons numéros ainsi que le bon N°Dream lors du tirage, votre gain théorique est d'environ 40 euros". Quid de la rente lorsqu'il y a un décès ? C'est une question que l'on peut se poser. La Française des jeux précise sur son site que : "En cas de décès du gagnant, les mensualités de la rente cessent d'être versées. En revanche, le restant du gain est payé en une fois et attribué par un notaire aux éventuels ayants droits conformément aux règles de dévolution successorale." Ne reste plus qu'à trouver les résultats EuroDreams...