Des serpents venimeux près de chez vous ? Que dit vraiment l'alerte des autorités

Une étude menée par l'OMS annonce que le réchauffement climatique, et avec la destruction des habitats naturels des serpents venimeux, va contraindre ces derniers à se rapprocher des villes. À la clé, des morsures toujours plus nombreuses.

Des serpents venimeux toujours plus proches des villes ? Une étude internationale réalisée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et publiée dans le PLOS Neglected Tropical Diseases est formelle : le réchauffement climatique, qui engendre la destruction de forêts, de zones humides ou encore de prairies, pourrait contraindre de nombreuses espères de serpents venimeux à migrer vers les villes. Et qui dit zones densément peuplées, dit davantage de risques de confrontation avec l'homme et donc multiplication des risques de morsure.

Si l'Asie et l'Afrique ont de quoi s'inquiéter, avec notamment la migration de Cobras communs et de vipères de Russell vers le nord de l'Inde ou celle du mamba noir et de la vipère heurtante vers des contrées plus peuplées d'Afrique, l'Europe et la France ne sont pas en reste. Sur le Vieux Continent, comme en Amérique latine d'ailleurs, la vipère péliade sera, selon la modélisation de l'OMS, davantage amenée à croiser la route de l'homme. Bonne nouvelle néanmoins, prise en charge rapidement, sa morsure n'est par nécessairement mortelle.

Des prédictions sur la migration des serpents venimeux pour anticiper l'avenir

Chaque année dans le monde, ce sont d'ores et déjà près de quatre millions de personnes qui sont mordues par des serpents. La moitié d'entre elles se trouvent en Asie du Sud. Les morsures de serpents venimeux entraînent annuellement 138 000 décès et 400 000 handicaps à travers le globe. Des chiffres à prendre avec précaution car, comme le remarque l'OMS, ces données sont sous-estimées. Les morsures qui surviennent dans les régions les plus pauvres de la planète ne sont en effet pas toujours très bien recensées.

Avec cette étude, l'OMS compte aujourd'hui alerter les autorités sanitaires de ce phénomène et espère qu'elles se saisiront de ces travaux afin d'anticiper les risques pour l'homme dans les zones concernées, mais aussi pour remédier à certaines choses afin que les serpents n'aient pas à migrer, ces derniers étant importants pour leur écosystème. "Nos prédictions peuvent être utilisées pour décider où stocker quel antivenin, comment garantir une capacité adéquate des établissements de santé individuels, comment améliorer l'accessibilité aux soins de santé des communautés éloignées à risque", expliquent ainsi dans leur communiqué les auteurs de l'étude, avant de compléter : "Et où concentrer les efforts de conservation pour les espèces de serpents menacées."