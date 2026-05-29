Grêle en France : où est-elle attendue ? Méfiance, ça peut être très fort localement

Le conflit thermique provoqué par l'effondrement de la bulle de chaleur exceptionnelle de ce mois de mai 2026 fait craindre des phénomènes convectifs soudains : la grêle.

La France étouffe depuis le 21 mai sous une masse d'air chaud d'une précocité et d'une intensité jamais vues pour la saison. Pour la première fois de l'histoire de la météorologie française pour un mois de mai, Paris a été placée en vigilance orange canicule, tandis que des thermomètres s'affolaient en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine où le mercure a frôlé les 35 °C.

Mais cette chape de plomb touche à sa fin. Ce vendredi 29 mai, la dorsale de haute altitude qui protégeait le pays commence à s'éroder. Une masse d'air plus fraîche et d'origine océanique s'infiltre par l'Atlantique. Ce télescopage entre l'air surchauffé accumulé au sol et l'air frais en altitude constitue le carburant idéal pour le déclenchement d'orages dits de masse d'air et de fronts convectifs. Lorsque l'énergie potentielle de convection disponible est aussi élevée, le risque de grêle devient une menace immédiate.

Les modélisations numériques de Météo-France, la Chaîne Météo et de Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, dessinent une instabilité chronique qui va balayer le pays par vagues successives d'ici dimanche soir.

Le risque orageux commence à se manifester dès cette fin de journée de vendredi. Dans le quart sud-est, principalement sur les Alpes du Sud et l'arrière-pays provençal, un risque orageux modéré est installé. Il est capable de produire des pluies intenses sous des cellules stationnaires ainsi que des chutes de grêle. En parallèle, sur le couloir reliant les Pays de la Loire aux Hauts de France, des foyers isolés mais virulents pourraient éclater en soirée et au cours de la nuit en transitant vers le nord-est, porteurs d'un risque de grêle de petite à moyenne taille.

© La Chaîne Météo

Samedi, un faible système cyclonique s'installe sur le nord du pays, ce qui va compartimenter l'activité orageuse. Du Centre-Val de Loire aux frontières du Nord-Est, des foyers orageux épars mais parfois très actifs sont attendus, pouvant s'accompagner de chutes de grêle locales et de rafales de vent. Sur les reliefs du Massif central, des Pyrénées et des Alpes, de simples évolutions diurnes liées à la chaleur de l'après-midi provoqueront le développement rapide de cellules orageuses grêligènes.

Dimanche, le front océanique progressera nettement, repoussant l'air chaud vers l'est et le sud du pays. C'est à l'avant de ce front, entre le Jura, les Alpes et l'axe rhodanien, que les conditions seront les plus instables au cours de l'après-midi. Des orages forts, accompagnés possiblement de chutes de grêle et de pluies, y sont redoutés.

Bien que les prévisionnistes n'anticipent pas, à cette heure, une dégradation cyclonique majeure et généralisée à l'échelle européenne, la prudence reste de mise. Le propre de ces situations post-caniculaires est la virulence de phénomènes très localisés, parfois appelés "supercellules".

En raison de la forte énergie accumulée en basse atmosphère ces derniers jours, les experts avertissent que n'importe quel orage qui parviendra à se structurer pourra devenir brutal. Le souvenir de la cellule virulente qui a frappé l'est de Rennes le 27 mai, causant de la grêle forte en quelques minutes, illustre parfaitement ce comportement erratique.