Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 29 mai 2026 [EN LIGNE]

Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 29 mai 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction
La Rédaction

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 29 mai 2026 est désormais connu et la cagnotte de 129 millions a trouvé son sort.

Ce vendredi soir, le tirage de l'Euromillions a mobilisé des millions de joueurs à travers l'Europe pour une cagnotte de 129 millions. Un jackpot de cette envergure place ce rendez-vous parmi les plus commentés de l'année. Les numéros tirés sont disponibles ci-dessous.

 

Pour valider une grille d'Euromillions, chaque participant doit cocher cinq numéros parmi 50 et deux étoiles parmi 12. La mise de base s'élève à 2,50 euros par grille. Ce résultat de l'Euromillions concerne des joueurs répartis dans treize pays, tous soumis aux mêmes règles et aux mêmes probabilités.

Que retenir du résultat de l'Euromillions de ce soir

Le tirage de l'Euromillions est organisé deux fois par semaine, chaque mardi et chaque vendredi. C'est la Française des Jeux qui assure la publication officielle des résultats en France, quelques minutes après la clôture du tirage. Chaque résultat de l'Euromillions génère également un code MyMillion, qui désigne un gagnant français supplémentaire à hauteur d'un million d'euros.

Ce code MyMillion est attribué automatiquement à chaque grille validée en France, sans démarche supplémentaire de la part du joueur. Il s'agit d'un identifiant unique composé de lettres et de chiffres, imprimé sur le ticket ou accessible depuis le compte joueur en ligne. Le résultat de l'Euromillions de ce soir inclut ce code, à vérifier attentivement au même titre que les numéros principaux.

Dernières mises à jour

21:15 - Une chance sur 139 millions pour le jackpot de l'Euromillions

Tenter de décrocher le jackpot de l'Euromillions, c'est jouer contre des probabilités vertigineuses. En misant sur une seule combinaison de base, chaque joueur dispose d'exactement une chance sur 139 838 160 de remporter le gros lot. Un chiffre qui ne varie pas selon le nombre de participants, car il repose uniquement sur le nombre de combinaisons possibles. Fait notable : la suite 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a strictement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre combinaison.

21:12 - Les plus gros gains remportés à l'Euromillions en France

En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025. Ces jackpots illustrent l'ampleur des gains que l'Euromillions peut distribuer à ses heureux gagnants.

21:00 - Euromillions, comment récupérer ses gains après un tirage gagnant

Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, le montant est "automatiquement crédité sur votre compte joueur". Pour ceux ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.

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