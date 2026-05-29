Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 29 mai 2026 [EN LIGNE]

Tenter de décrocher le jackpot de l'Euromillions, c'est jouer contre des probabilités vertigineuses. En misant sur une seule combinaison de base, chaque joueur dispose d'exactement une chance sur 139 838 160 de remporter le gros lot. Un chiffre qui ne varie pas selon le nombre de participants, car il repose uniquement sur le nombre de combinaisons possibles. Fait notable : la suite 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a strictement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre combinaison.

En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025. Ces jackpots illustrent l'ampleur des gains que l'Euromillions peut distribuer à ses heureux gagnants.

Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, le montant est "automatiquement crédité sur votre compte joueur". Pour ceux ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.

20:54 - Euromillions, vos chances de gagner ne dépendent pas du nombre de joueurs Contrairement à une idée répandue, participer à l'Euromillions lors d'un tirage très fréquenté ne réduit pas vos chances de remporter le jackpot. La probabilité de gain est uniquement déterminée par le nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, chaque grille jouée conserve exactement la même probabilité. Par ailleurs, une combinaison comme le 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre.

20:48 - L'Euromillions, une loterie qui réunit neuf pays européens Lancé début 2004 à l'initiative de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi à six autres pays : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également à l'aventure. Ce sont ainsi quelque 214 millions d'habitants qui peuvent tenter leur chance lors des deux tirages hebdomadaires. Les jackpots sont systématiquement libellés en euros, quelle que soit la devise nationale des pays participants.

20:42 - Jouer à l'Euromillions en point de vente ou en ligne, comment ça marche ? Deux façons de participer à l'Euromillions s'offrent aux joueurs : en se rendant dans un bureau de tabac agréé par la FDJ, ou via le site internet et l'application de la Française des Jeux. Dans les deux cas, il faut sélectionner cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. La grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage. Pour un euro supplémentaire, l'option "Etoile+" permet de multiplier les gains sur certains rangs intermédiaires. La participation à l'Euromillions est réservée aux personnes majeures.

20:36 - Euromillions, quels sont les numéros étoile les moins souvent tirés ? Certains joueurs scrutent les statistiques avant de cocher leur grille d'Euromillions. Selon les données disponibles, le numéro étoile 4 est celui qui apparaît le moins fréquemment, avec seulement 86 sorties, soit 13,35 % des tirages. Il est suivi du 5 (98 sorties, 15,22 %), du 1 (99 sorties, 15,37 %), du 11 (102 sorties, 15,84 %) et du 8 (104 sorties, 16,15 %). Ces chiffres, bien que scrutés par de nombreux joueurs, ne garantissent en rien les résultats des prochains tirages. Le hasard reste le seul arbitre.

20:30 - Euromillions : quelles sont vos chances de décrocher le jackpot ? Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève de l'exploit statistique. La probabilité de trouver la combinaison gagnante est d'une sur 139 838 160. Mais tout n'est pas perdu pour autant : avec seulement deux bons numéros, les chances de remporter un gain, même modeste, passent à une sur treize. En France, l'option "Étoile+" améliore encore ces probabilités, jusqu'à une chance sur quatre. Quant aux stratégies, aucune ne garantit la victoire. Le hasard reste le seul maître du jeu, qu'on mise sur ses chiffres fétiches ou qu'on analyse les statistiques des numéros les plus sortis.

20:30 - Plusieurs rangs de gains à l'Euromillions Décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de repartir avec de l'argent à l'Euromillions. Les joueurs ayant trouvé les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux qui réussissent à cocher les cinq numéros sans aucune étoile repartent également avec des sommes significatives, souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par ailleurs, lorsqu'aucun joueur ne décroche le gros lot, la cagnotte est remise en jeu au tirage suivant, augmentée de plusieurs millions d'euros, jusqu'à atteindre le plafond fixé à 250 millions d'euros.

20:24 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions Vous avez coché la bonne combinaison à l'Euromillions ? La marche à suivre pour récupérer vos gains dépend du lieu où vous avez joué et du montant remporté. En cas de jeu en ligne, sur le site ou l'application de la FDJ, le gain est automatiquement crédité sur votre compte joueur, puis transféré sur votre compte bancaire si vos coordonnées ont été renseignées. Les participants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains, ce délai courant "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé". Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.

20:19 - Les pays qui participent aux tirages de l'Euromillions Depuis octobre 2004, neuf pays européens participent aux tirages bihebdomadaires de l'Euromillions : la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Ce sont ainsi quelque 214 millions d'habitants qui peuvent tenter leur chance chaque mardi et vendredi. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein sont également concernées. Malgré les différences de devises entre ces pays, les jackpots sont systématiquement libellés en euros. La loterie européenne avait initialement été fondée début 2004 par seulement trois pays fondateurs : la France, l'Espagne et le Royaume-Uni.

20:18 - Les chances de gagner à l'Euromillions, sept fois inférieures au Loto Un joueur a une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison à l'Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto. Soit sept fois plus de chances de l'emporter à ce dernier. Les deux loteries ne jouent toutefois pas dans la même catégorie : l'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions d'euros, quand le Loto mise sur des événements spéciaux. Sans grande surprise, les tirages du Loto trouvent ainsi plus régulièrement un vainqueur que ceux de l'Euromillions.

20:18 - Le My Million, un tirage 100 % français au sein de l'Euromillions Bien que l'Euromillions réunisse une dizaine de pays européens, le My Million reste un tirage exclusivement national. Chaque mardi et vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, y compris dans les DOM-TOM. Ce mécanisme garantit ainsi un nouveau millionnaire français à chaque tirage, sans exception. Il constitue une forme de compensation pour les joueurs français, tant décrocher le jackpot principal relève souvent de la mission impossible. Pour récupérer un gain, les participants disposent de soixante jours à compter de la date du dernier tirage auquel leur ticket a participé.

20:18 - Les numéros étoile les moins tirés à l'Euromillions À l'Euromillions, tous les numéros étoile ne se valent pas selon les statistiques. Le 4 est le grand absent des tirages, avec seulement 86 apparitions, soit 13,35 % des tirages recensés. Derrière lui, le 5 (98 sorties, 15,22 %), le 1 (99 sorties, 15,37 %), le 11 (102 sorties, 15,84 %) et le 8 (104 sorties, 16,15 %) complètent ce classement des étoiles les plus rares. Ces chiffres, scrutés par de nombreux joueurs, ne permettent toutefois pas de prédire les résultats à venir, chaque tirage restant totalement indépendant.

20:17 - Les gains de l'Euromillions ne sont pas taxés en France Bonne nouvelle pour les joueurs français : les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La France considère ces sommes comme un accroissement de patrimoine non imposable, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Attention toutefois, cette exonération ne porte que sur la somme perçue au moment du tirage. Dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune restent soumis à la fiscalité classique, notamment la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.

20:17 - À l'Euromillions, un ticket sur douze remporte un gain en moyenne À chaque tirage de l'Euromillions, les chances de remporter quelque chose sont plus importantes qu'on ne le croit. La Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur douze repart avec un gain. De nombreux lots sont en effet distribués dès lors que seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc recommandé de vérifier attentivement tous ses résultats après chaque tirage. Les gagnants disposent ensuite de soixante jours pour réclamer leurs gains, un délai courant à compter de la date du dernier tirage auquel le ticket a participé.

20:17 - Heure limite et résultats, comment fonctionne le tirage de l'Euromillions Pour participer à l'Euromillions, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille, en point de vente ou en ligne. Le tirage débute ensuite à partir de 20h20, et les résultats sont disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison gagnante officiellement validée. La Française des Jeux communique la combinaison gagnante, les numéros étoile ainsi que le code My Million. TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée. Autant d'options pour ne pas manquer les numéros chanceux de la semaine.

20:17 - Les plus gros gains remportés à l'Euromillions en France Certains jackpots de l'Euromillions ont marqué les esprits en France. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté 250 millions d'euros, le montant record de la loterie européenne, et c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021. Un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, tandis qu'un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025.

20:16 - Récupérer ses gains à l'Euromillions, mode d'emploi Vous avez peut-être gagné à l'Euromillions sans le savoir ? Les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, le montant est automatiquement crédité sur le compte joueur. Pour ceux ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, les gagnants doivent contacter le service des grands vainqueurs.

20:16 - My Million, le code qui change tout à l'Euromillions Vous venez d'acheter une grille Euromillions ? Ne jetez surtout pas votre ticket avant d'avoir vérifié le code My Million. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est généré automatiquement par ordinateur et remis à chaque acheteur d'une grille. Il est impossible de le choisir soi-même. Et il peut rapporter gros : le My Million crée un nouveau millionnaire en France à chaque tirage, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année, au 7 avril 2026, pas moins de 28 millionnaires avaient déjà été désignés, dans toutes les régions de France.

20:16 - Comment savoir si vous avez gagné à l'euromillions ? Après chaque tirage, plusieurs options permettent de vérifier ses résultats. Les résultats du code My Million sont généralement disponibles vers 20h35, suivis du tirage complet aux alentours de 21h45. Les joueurs peuvent consulter leurs gains directement en point de vente, scanner leur reçu via l'application mobile de la FDJ, ou encore recevoir les résultats par téléphone ou SMS. Un simulateur en ligne est également mis à disposition pour vérifier ses gains. La FDJ recommande par ailleurs d'utiliser des mots de passe complexes et différents pour chaque site, et de s'assurer que l'adresse web commence par "https" pour jouer en toute sécurité.

20:15 - Deux tirages par semaine pour tenter de remporter l'Euromillions L'Euromillions propose aux joueurs deux tirages chaque semaine, organisés le mardi et le vendredi soir. La cagnotte débute à un montant minimum de 17 millions d'euros et grimpe d'environ 10 millions d'euros supplémentaires à chaque tirage sans grand gagnant au rang numéro 1. Le jackpot est plafonné à 250 millions d'euros, conformément au règlement de la loterie européenne. Pour espérer un gain, il suffit de trouver au minimum deux numéros sans étoile. Les récompenses augmentent ensuite progressivement jusqu'au rang ultime, qui exige les cinq numéros et les deux étoiles.

20:15 - Une chance sur 140 millions de remporter le jackpot de l'Euromillions Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève de l'exploit statistique. Selon la Française des Jeux, la probabilité d'empocher la mise maximale est d'une chance sur 139 838 160. Un chiffre vertigineux qui n'empêche pas les joueurs de tenter leur chance, notamment grâce à l'option "flash", qui laisse un ordinateur sélectionner les numéros à leur place. Pour les moins ambitieux, les petits gains restent accessibles puisque la probabilité de trouver deux numéros sans étoile, le rang le plus bas, est d'environ une sur vingt-deux.

20:15 - Un ticket Euromillions peut cacher un deuxième gain Vous débutez avec l'Euromillions ? Pensez à vérifier le code MyMillion imprimé sur votre ticket avant de le jeter. En plus de la combinaison classique pour tenter de remporter le jackpot, chaque grille vendue est accompagnée d'un code unique composé de deux lettres et sept chiffres. Ce code, généré automatiquement par un ordinateur, est attribué à chaque acheteur sans possibilité de le choisir. Par ailleurs, la Française des Jeux rappelle qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions. Une bonne raison de vérifier attentivement tous ses résultats après chaque tirage.