Accident de tramway à Bordeaux : un enfant gravement blessé, ce que l'on sait

Un enfant de 4 ans a été happé mercredi soir par une rame de tramway à Bordeaux. Il a été grièvement blessé.

Violent accident de tram à Bordeaux. Mercredi 27 mai 2026, il était environ 21h30 lorsqu'un enfant qui attendait à l'arrêt de tramway Hôtel de Ville à Mérignac, vers Bordeaux, s'est fait happer la jambe au départ d'une rame. Comme le rapporte Sud Ouest, le petit garçon, âgé de 4 ans, a été entraîné sur plusieurs mètres par le tramway.

L'enfant de maternelle a été évacué rapidement par les secours vers le CHU de Bordeaux. Il semblerait qu'il ait été grièvement blessé à la cuisse, relaie ActuBordeaux.

Comment un tel drame a-t-il pu arriver ?

Une enquête a été ouverte par le Service local de police judiciaire (SLPJ) de la Division ouest pour faire toute la lumière sur cette affaire, rapporte encore ActuBordeaux. Mais selon les premières informations recueillies, il semblerait que le chauffeur ne se soit pas rendu compte, lorsqu'il a redémarré son tram, que l'enfant, qui se trouvait sur le quai et avait échappé à la vigilance de sa mère, avait passé une jambe entre le quai et la rame.

Ce type d'accident de tram est rare. Le tramway bordelais fait en temps normal plutôt parler lui pour son système APS, à savoir son alimentation par le sol qui évite d'avoir des câbles aériens dans le centre historique de la ville. Il s'agit par ailleurs de l'un des plus grands tramways de France.