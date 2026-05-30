Prisons en France : augmentation record du nombre de détenus sur un an, les prisons peuvent-elles encore tenir ?

Les prisons en France n'ont jamais été aussi surchargées. Le ministère de la Justice a dévoilé les derniers chiffres ce samedi 30 juin.

C'est du jamais vu en France. Le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint des niveaux records au 1er mai 2026, selon les chiffres publiés par le ministère de la Justice, vendredi 20 mai. Concrètement, il y avait 88 654 personnes détenues dans les établissements pénitentiaires au 1er mai, soit près de 90 000 détenus. Une augmentation de 5,9% sur un an, soit près de 5 000 détenus supplémentaires sur cette période. Si le nombre de prisonniers a fortement augmenté, ce n'est pas forcément le cas des places supplémentaires disponibles en milieu carcéral avec +1,2%, soit quelque 750 places en plus sur une année écoulée.

Et, le chiffre de la densité carcérale dans les maisons d'arrêt est particulièrement significatif avec une augmentation de 176%. Les maisons d'arrêt sont les établissements pénitentiaires où sont détenues les personnes avec de courtes peines ou les personnes en attente de jugement et présumées innocentes. Plus généralement, le taux de sur-occupation globale atteint 140% à la date du 1er mai.

La France épinglée par le Conseil de l'Europe

Comme le rapporte BFMTV, à la fin du mois de janvier, le Conseil de l'Europe avait émis des critiques quant à l'état des prisons en France dans un rapport sur les risques d'une évolution des établissement vers un "entrepôt humain". Le Conseil de l'Europe avait aussi souligné que des phénomènes de surpopulation, d'insalubrité et de violences existent dans les prisons françaises.

Autre chiffre alarmant : pour une place en prison, deux détenus sont incarcérés dans 33 établissements. Enfin, l'un des symptômes les plus spectaculaires de la crise de la surpopulation en prison se manifeste par les matelas : ceux-ci doivent être posés au sol des cellules en raison du manque de lits.

Un mouvement de grève fin avril

Comme l'écrit LCI, depuis plusieurs mois maintenant, surveillants et directeurs de prison alertent sur un système à bout de souffle et au bord de l'explosion. Aussi, environ 22% des établissements pénitentiaires ont été touchés par un mouvement de grève fin avril 2026, selon le ministère de la Justice. Le syndicat l'Ufap-Unsa avait alors dénoncé les sous-effectifs bien trop fréquents de surveillants. Ils avaient expliqué avoir comptabilisé 5 000 postes non pourvus, ce qui augmentait la charge pour les personnels en place. "Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec deux ou trois fois les tâches que vous devriez faire sur un service", s'est alarmé sur LCI Alexandre Caby, secrétaire général du syndicat.

De plus, un projet de loi est en préparation. Il a pour objectif de s'attaquer à la surpopulation carcérale en prévoyant notamment de mettre fin à la pratique des matelas posés au sol dans les cellules. Le ministère de la Justice, Gérald Darmanin, compte ouvrir 3 000 places supplémentaires dans des prisons modulaires, dont la moitié dès 2027. Pour rappel, plus de deux tiers des 15 000 places de prison additionnelles prévues dans un plan national lancé en 2018 n'ont pas été livrées.