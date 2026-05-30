Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 30 mai 2026, 10 millions d'euros à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage de ce samedi 30 mai fera-t-il des heureux gagnants ? Retrouvez les résultats du tirage de ce samedi dans cet article dès qu'ils seront connus.

Le suspense est déjà à son comble pour celles et ceux qui ont déjà tenté leur chance au tirage du Loto de la FDJ, ce samedi 30 mai 2026. Et pour les autres intéressés ? Pas de panique, vous avez encore toute la journée - jusqu'à 20 h 15 ce samedi pour tenter de remporter la cagnotte de 10 millions d'euros.

Pour jouer rien de plus simple... Le tirage du LOTO est remporté si le ou les participants jackpot ont 5 numéros gagnants et le numéro complémentaire. Les résultats du tigre sont annoncés dans la soirée. Lorsque cela est fait, vous pouvez les retrouver ci-dessous :

Pour ce samedi 30 mai, la Française des jeux a ajouté encore plus d'argent dans la cagnotte non remportée de mercredi dernier. Habituellement, la FDJ ajoute un million d'euros à la cagnotte à chaque fois que le gros lot ne trouve pas preneur. Lorsqu'il y a un ou des gagnants, la cagnotte revient à deux millions d'euros à remporter pour le tirage suivant. Mais aujourd'hui, et surtout demain, est une journée spéciale : c'est la Fête des mères en France et donc la FDJ a prévu le coup. Ce samedi, 10 millions d'euros sont mis en jeu. Une fois n'est pas coutume, la mise minimale pour participer à ce tirage Loto sera de 2,20 euros comme pour un tirage classique.

Il y aura aussi 10 codes LOTO à 20 000 euros à remporter. Les joueurs peuvent encore tenter leur chance sur l'application FDJ, le site internet ou directement en point de vente agréé par la Française des jeux. Bonne chance à toutes et tous !