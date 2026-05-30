"Prise de contrôle totale" du cinéma : la nouvelle tribune qui rallume la guerre contre Canal+ et Bolloré

Trois représentantes de l'Observatoire de la liberté de création ont publié une tribune dans le journal Le Monde ce samedi 30 mai, alertant sur les effets de l'hyperconcentration du groupe Groupe Bolloré dans le monde de la culture et demandant un renforcement des règles anti-concentration.

Nouvelle tribune, nouveau coup dur pour le milliardaire Vincent Bolloré. Publiée dans Le Monde, ce samedi 30 mai, la tribune a été écrite par trois représentantes de l'Observatoire de la liberté de création, qui y alertent sur les problèmes liés à l'hyperconcentration du groupe Bolloré dans le monde de la culture et, plus précisément, dans celui de l'audiovisuel, avec Canal+. Les autrices estiment que plusieurs mécanismes de régulation sont fragilisés.

Selon elles, Canal+ est devenue un acteur central du financement du cinéma français, notamment grâce à un modèle d'abonnement soumis à des obligations d'investissement strictement encadrées par Arcom, qui impose au groupe de participer à la production et à la diffusion des œuvres. Elles évoquent également l'influence du groupe dans le secteur de l'édition, expliquant que, selon elles, Vincent Bolloré cherche à renforcer cette logique de concentration dans le monde du livre.

Un ensemble de régulations pointé du doigt

Toujours dans la même tribune, les autrices expliquent que plusieurs outils de régulation sont contestés ; parmi eux, elles citent l'Arcom, le Centre national du cinéma (CNC) et l'audiovisuel public. De plus, elles alertent sur l'entrée du groupe au capital de la chaîne de cinémas UGC et sur la perspective que le groupe contrôle à terme ce réseau de salles, ce qui accentuerait davantage son emprise sur le monde du cinéma.

La commission d'enquête menée par les parlementaires est également pointée du doigt, les autrices évoquant un conflit d'intérêts avec son rapporteur. Enfin, elles appellent à une loi anticoncentration renforcée dans le monde de la culture et des médias, ainsi qu'au renforcement des pouvoirs de l'Arcom.