Vigilance orages : 33 départements concernés, des trombes d'eau attendues

Ce jeudi 4 juin, le temps tourne à l'orage dans le nord. Des pluies intenses sont également attendues dans le sud-est, avec des cumuls significatifs.

La perturbation atlantique de la veille traverse le pays ce jeudi 4 juin. En dehors de la Corse, le temps maussade est généralisé. La pluie commence dès la matinée de l'Aquitaine au nord-est. Elle devient progressivement plus soutenue dans le sud-ouest et jusqu'en Rhône-Alpes. Les cumuls pourraient être importants dans ces régions. Les précipitations atteignent la PACA en fin de journée.

Les averses peuvent prendre un caractère orageux dans le nord du pays. Météo-France a alors placé 33 départements en vigilance jaune orages : l'Aisne, Andorre, les Ardennes, l’Aube, le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle le Nord, l’Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, l'Yonne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Des pluies soutenues et des températures en baisse

Les pluies pourront être battantes par endroits, notamment près des montagnes. Localement, il pourrait tomber entre 40 et 50 mm. C'est pourquoi Météo-France a placé 9 départements en vigilance jaune pluie-inondation : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Pyrénées-Orientales et Andorre. Le vent pourrait aussi souffler avec 60 à 70 km/h sous les averses, voire 80 km/h sur les côtes de la Manche.

Avec ces perturbations, dans certains départements, il fera plus chaud le matin que l'après-midi. Par exemple, à Toulouse, il fait 19 degrés à 11 h, puis seulement 16 degrés à 16 h. Les températures sont sous les normales de saison sur une majeure partie du pays. L'ambiance est donc fraiche et humide. Vendredi sera la journée la plus fraiche de la semaine à l'échelle nationale, mais marquera aussi un retour au calme, malgré le léger départ d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest.

Dernières mises à jour

09:05 - Quels cumuls de précipitations attendues ? Les pluies pourraient être soutenues dans le sud avec des cumuls autour de 10mm dans le sud-ouest et plus de 25 dans le Rhône-Alpes. Dans le lyonnais, il pourrait localement tomber jusqu'à 50 mm de pluie. Demain, la perturbation qui traversera la France sera active entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Localement, il pourrait tomber jusqu'à 40-50 mm vers le Lyonnais notamment. pic.twitter.com/CGlM84Yv9D — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 3, 2026 09:02 - Des pluies fréquentes ce jeudi La perturbation atlantique s'étend ce jeudi 4 juin et des précipitations importantes sont attendues. Sur le nord de la Seine, les averses peuvent être particulièrement orageuses. Les précipitations les plus fortes sont plutôt attendues du côté du sud-ouest et du Rhône-Alpes, notamment vers les reliefs.

Une perturbation généralisée touche la France ce jeudi 4 juin. Orages au nord, pluies intenses au sud, il faudra être prudent.