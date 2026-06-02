Vigilance orages : presque toute la France touchée, des phénomènes violents attendus

Des orages éclatent en France ce mardi 2 juin et traversent le pays d'ouest en est. Pluie intense, vent et grêle sont possibles par endroits.

Le temps tourne à l'orage ce mardi 2 juin. Un conflit entre de l'air chaud venant de la Méditerranée et de l'air frais et perturbé venant de l'Atlantique va créer un front pluvio-orageux. Après des orages localement vers la Bretagne et la Normandie hier soir, la perturbation s'étend. Des averses orageuses se déplacent de la "Normandie et des Pays de la Loire vers les Hauts-de-France, la région parisienne, le Centre et la Nouvelle Aquitaine", selon Météo-France

La dégradation va ensuite avancer vers l'est. Selon La Chaine météo, le passage le plus actif aura lieu entre 15h et 18h entre "l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et PACA". Météo-France a d'ailleurs placé trois départements en niveau d'alerte orange de 14h à 18h : les Alpes-Maritimes, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence. "Des orages parfois forts débutent en début d'après-midi dans l'intérieur Provence puis gagnent le sud des Alpes et la Côte d'Azur", précise l'institut. La majeure partie du pays écope, pour sa part, d'une vigilance jaune orages pour la journée. Seuls le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, la Manche, la Vendée, la Loire-Atlantique, la Corse-du-Sud, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège échappent à l'alerte.

Des orages accompagnés de grêle, de rafales et de pluie

Les orages pourront être violents dans l'est et se coupler de rafales à plus de 100 km/h, voire 120 km/h en région Rhône-Alpes. 5 départements sont placés en vigilance jaune vents : l'Allier, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et l'Ain. 20 à 40 mm de précipitations peuvent également s'accumuler en peu de temps sous les plus intenses. Un risque de ruissellements, voire d'inondations, est donc envisagé. Huit départements sont ainsi en alerte jaune pluie-inondation : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. Il faut notamment être prudent lors de la conduite. De la grêle devrait, par ailleurs, tomber : les grêlons pourraient atteindre de 1 à 3 cm de diamètre, notamment sur le sud-est du pays entre la Provence, la Drôme et l'Ardèche.

En fin de journée, le front pluvio-orageux va s'évacuer progressivement, mais le temps restera instable. Si les orages pourraient continuer sur les Alpes dans la nuit, une accalmie devrait se confirmer mercredi. Cette séquence est à surveiller suite à de possibles phénomènes violents par endroits et elle va faire chuter les températures. Elles vont perdre 5 à 10 degrés par rapport à la veille.

Dernières mises à jour

11:52 - La vigilance orages levées dans trois départements Une dizaine de départements échappaient à la vigilance orages. Dans le nouveau bulletin de Météo-France, ils sont rejoints par la Vendée, la Loire-Atlantique et la Manche qui repassent en vert. 11:41 - Trois départements basculent en vigilance orange orages Les Alpes-Maritimes, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence qui étaient placés en vigilance jaune orages, mais aussi en vigilance pluie-inondation basculent dès 14 heures ce mardi 2 juin en vigilance orange orages. "Des orages parfois forts débutent en début d'après-midi dans l'intérieur Provence puis gagnent le sud des Alpes et la Côte d'Azur. Ils sont localement violents avec notamment des chutes de grosse grêle. Ces orages peuvent aussi produire des rafales de 80-100 km/h, une forte activité électrique et de fortes intensités de pluie", précise Météo-France. 10:10 - Pluie, grêle et vent sous les orages Sous les orages les plus forts, le vent se renforce. "Il souffle en rafales de 50/60 km/h et peut atteindre jusqu'à 80, voire 90/100 km/h sous les plus forts orages. La tramontane aussi se renforce dans son domaine jusqu'à 70 km/h", précise Météo-France. Des pluies intenses en peu de temps sont aussi attendues, avec des cumuls rapides entre 20 et 40 mm. De la grêle est aussi attendue, surtout dans l'est, détaille pour sa part La Chaine météo. Ce mardi s'annonce être une journée orageuse sur de nombreuses régions. Associé à ces #orages, de fortes #pluies, de la #grêle et de fortes #rafales sont possibles, surtout à l'est du pays. Il faudra être prudent dans vos déplacements. pic.twitter.com/m6EZGJxh5y — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 1, 2026 LIRE PLUS

Un important épisode orageux concerne la France ce mardi 2 juin : il est généralisé et apporte pluie, vent et grêle.