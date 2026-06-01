Vigilance orages : trajectoire, prévisions... Un épisode intense attendu

Ce mardi 2 juin, des orages s'abattent sur la France. Ils vont traverser le pays et des phénomènes violents sont attendus par endroits.

Si quelques orages ont éclaté en France ce week-end après la vague de chaleur, un épisode plus généralisé arrive ce mardi 2 juin. Un conflit entre de l'air chaud venant de la Méditerranée et de l'air frais et perturbé venant de l'Atlantique va créer un front pluvio-orageux.

Dès ce lundi 1er juin au soir, des orages peuvent éclater localement vers la Bretagne et la Normandie. Météo-France a placé la majeure partie du pays en vigilance jaune orages pour la journée de demain. Seuls la Corse, le Finistère et une dizaine de départements du sud-ouest échappent à l'alerte. Plus de 80 départements sont donc concernés par la vigilance.

Cette dégradation orageuse va se déplacer d'ouest en est. Après avoir gagné le quart nord-ouest dans la nuit, des averses orageuses s'étendront jusqu'à la région parisienne puis la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne et l'Occitanie. Selon La Chaine météo, le passage le plus actif aura lieu entre 15h et 18h entre "l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et PACA".

Des orages accompagnés de grêle, de rafales et de pluie

Les orages pourront être violents dans l'est et se coupler de rafales à plus de 100 km/h, voire 120 km/h en région Rhône-Alpes. 20 à 30 mm de précipitations peuvent également s'accumuler en peu de temps sous les plus intenses. Un risque de ruissellements, voire d'inondations est donc envisagé. Il faut notamment être prudent lors de la conduite. De la grêle devrait, par ailleurs, tomber : les grêlons pourraient atteindre de 1 à 3 cm de diamètre, notamment sur le sud-est du pays entre la Provence, la Drôme et l'Ardèche.

En fin de journée, le front pluvio-orageux va s'évacuer progressivement, mais le temps restera instable. Une accalmie devrait se confirmer mercredi. Cette séquence est à surveiller suite à de possibles phénomènes violents par endroits et elle va faire chuter les températures. Elles vont perdre 5 à 10 degrés par rapport à la veille.

Dernières mises à jour

16:48 - D'autres vigilances activées Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France a précisé ses vigilances pour la journée de demain. En plus de la Haute-Corse qui devrait rejoindre les départements placés en vigilance jaune orages, 4 départements ont été placés en vigilance jaune vents : la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et l'Ain. Six sont alerte jaune pluie-inondation : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. 15:23 - Plus de 80 départements en vigilance ! Peu de départements échappent à la vigilance jaune pour orages pour la journée de demain. L’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Gard, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise sont concernés. 15:17 - Une trajectoire d'ouest en est sur la journée Après de premiers orages dès ce lundi soir entre la Bretagne et la Normandie, le quart nord-ouest sera touché dans la nuit et dans la matinée de mardi. Puis de 12h à 15 h, le front pluvio-orageux se dirige vers l'est et devient plus actif, précise La Chaine météo. "La Lorraine, l'est de la Bourgogne, de l'Auvergne et de l'Occitanie" sont les plus touchés. Ensuite, de 15h à 18h, des orages violents se forment "entre l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et PACA". En soirée, le front s'évacue progressivement, mais quelques averses orageuses sont encore possibles localement.

Un important épisode orageux concerne la France ce mardi 2 juin : il sera généralisé et apportera pluie, vent et grêle.