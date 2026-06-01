Disparition d'une enfant dans le Gard : la fillette retrouvée, un cas complexe lié à la garde

Ce lundi 1er juin, une enfant de trois ans a disparu dans les environs d'Uzès. Elle a été retrouvée.

La petite fille de 3 ans, portée disparue depuis lundi 1er juin dans le Gard, est saine est sauve. La gendarmerie a confirmé aux médias - à commencer par Midi Libre et BFMTV - qu'elle avait été récupérée par l'un des ses parents, sans autorisation, à la famille d'accueil dans laquelle elle avait été placée, à Uzès.

Un important dispositif de gendarmerie avait été déployé dans le nord du département du Gard, avec pas moins de 47 gendarmes mobilisés, selon Ici Occitanie. En parallèle, l'ensemble des unités de la compagnie de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze appuyaient les opérations sur tout le flanc nord-est du département jusqu'à Pont-Saint-Esprit. Des contrôles routiers ciblés et des patrouilles dynamiques avaient été mis en place sur plusieurs axes stratégiques de la région pour intercepter toute tentative de fuite. Même si l'enfant a été retrouvée, le parquet de Nîmes reste toutefois prudent sur le profil du couple et sur les motivations exactes de cet acte.