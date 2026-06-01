Disparition d'une enfant de 3 ans dans le Gard : recherches entre Uzès et Pont-Saint-Esprit, ce que l'on sait

Ce lundi 1er juin, une enfant de trois ans a disparu dans les environs d'Uzès. Elle est activement recherchée.

Un important dispositif de gendarmerie est actuellement déployé dans le nord du département du Gard. Les forces de l'ordre recherchent activement une fillette de 3 ans, disparue dans le secteur d'Uzès. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'hypothèse principale s'oriente vers un enlèvement parental. Les recherches se concentrent désormais sur un large périmètre s'étendant d'Uzès jusqu'à Pont-Saint-Esprit; comme l'indique Ici Occitanie.

Face à la criticité de la situation impliquant un si jeune enfant, les autorités n'ont pas l'intention de lésiner sur les moyens pour quadriller la zone. Plusieurs unités de gendarmerie sont pleinement mobilisées et travaillent de concert. Les militaires de la brigade territoriale d'Uzès ont été immédiatement dépêchés sur les lieux de la disparition. Ils sont épaulés par la Section de recherches (SR), saisie pour apporter son expertise sur cette affaire complexe.

En parallèle, l'ensemble des unités de la compagnie de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze appuient les opérations sur tout le flanc nord-est du département en remontant jusqu'à Pont-Saint-Esprit. Des contrôles routiers ciblés et des patrouilles dynamiques ont également été mis en place sur plusieurs axes stratégiques de la région pour intercepter toute tentative de fuite.

La fillette de 3 ans enlevée dans le Gard ?

Ce que les forces de l'ordre traitaient initialement comme une disparition inquiétante s'est rapidement requalifié en cas d'enlèvement parental. L'enfant de 3 ans aurait été soustraite à sa garde habituelle ou à une mesure de protection en cours directement par ses parents.

Pour l'heure, le parquet de Nîmes reste particulièrement prudent sur le profil du couple et sur les motivations exactes de cet acte. On ignore encore si les parents circulent à bord d'un véhicule identifié ou s'ils bénéficient de complicités logistiques dans la région. Alors que les heures passent, une course contre la montre étant engagée pour retrouver la fillette saine et sauve. Face à l'urgence, les autorités judiciaires s'apprêtent à solliciter l'aide du grand public.

" Un avis de recherche devrait être prochainement diffusé par le parquet de Nîmes afin de solliciter l'aide de la population ", indiquent les sources proches de l'enquête à TvSud Magazine.

Ce document officiel comportera le signalement précis de la petite fille, sa photographie, ainsi que les éléments d'identification connus concernant ses parents, comme les vêtements ou un modèle de voiture éventuel. Le déclenchement officiel du dispositif national Alerte Enlèvement n'a pas encore été annoncé, mais la décision reste suspendue à l'évolution de la situation dans les prochaines heures.

Une zone de recherche vaste et stratégique dans le Gard

Les opérations de ratissage se concentrent sur un triangle géographique complexe reliant Uzès, Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit. Ce secteur, caractérisé par un relief de garrigue, des massifs forestiers denses et la proximité immédiate de départements limitrophes comme l'Ardèche, le Vaucluse et la Drôme via la vallée du Rhône, complique grandement la tâche des enquêteurs.

Les forces de l'ordre invitent les habitants et les automobilistes de ce secteur à faire preuve d'une vigilance accrue et à signaler immédiatement tout comportement suspect ou véhicule suspect en composant le 17.