Concert de Niska au Stade de France : comment avoir son billet ?

Le célèbre rappeur Niska sera au Stade de France le 10 avril 2027 pour un grand concert. Comment avoir un billet ?

Le rappeur Niska a annoncé, lundi 1er juin sur ses réseaux sociaux, la tenue d'un concert le 10 avril 2027 au Stade de France. Vu la communauté importante de fans de l'artiste, une prévente de places pour le show a été organisée ce mardi 2 juin. Celle - ci était accessible à tous depuis 12h00 sur Non Stop, le site officiel de la billetterie. La plateforme indique "qu'une liste d'attente, en fonction de l'ordre d'arrivée, a été mise en place en raison de la forte affluence sur le site.

Le Stade de France participe également à la vente des places en mettant en place le même système de traitements des demandes "dans l'ordre d'arrivée". Dans le cas ou vous ne parviendrez pas à obtenir vos accès pour le concert depuis la prévente, vous aurez la possibilité de tenter votre chance ultérieurement. La vente générale de places se déroule le jeudi 4 juin à 12h00.

Ce Stade de France, ce nest pas le mien, cest le vôtre @StadeFrance - 10 avril 2027



OUVERTURE BILLETTERIE PRÉVENTE 48H MARDI 02 JUIN 12H

OUVERTURE BILLETTERIE GÉNÉRALE JEUDI 04 JUIN 12H pic.twitter.com/5VprEdQrCf — NISKA (@Niska_Officiel) June 1, 2026

Un concert très attendu de Niska au Stade de France

"Ce Stade de France, ce n'est pas le mien, c'est le votre", pouvait-on lire sur la publication de l'annonce du show. Le rappeur Niska marque ainsi son retour sur la scène du Stade de France, un an après sa tournée évènement "GOAT" avec Ninho, artiste du même acabit, durant laquelle ils s'étaient produits dans le stade dionysien.

Connu depuis les années 2010 grâce aux freestyles qu'il partageait sur Youtube, l'artiste est revenu sur ces débuts en soulignant le rôle clé de son public dans sa réussite musicale. "C'est vous qui avez porté mes textes dans tous les coins de la capitale. Dans vos yeux, j'ai vu de la fierté de voir un gars comme vous y arriver", poursuit-il dans son communiqué.

Originaire de la ville d'Evry, dans le 91, Niska est l'un des artistes urbains les plus influents en France. Son album Zifukoro, sorti en 2016, avait d'ailleurs était certifié disque de platine. Le dernier projet du rappeur Le Monde est méchant date de 2021. Depuis, il a notamment officié en tant que membre du jury dans l'émission musicale Nouvelle école sur Netflix.