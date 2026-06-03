Aéronef suspect dans le sud de la France : on en sait plus sur le vol préoccupant

Ce mercredi 3 juin 2026, un Rafale a décollé de la base d'Orange pour intercepter un aéronef reliant Venise à Alicante.

Ce mercredi 3 juin 2026, un chasseur Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace a décollé en urgence pour intercepter un avion de tourisme de type ULM VL3, un aéronef au comportement suspect. L'appareil, qui assurait la liaison entre Venise et Alicante, a attiré l'attention des autorités lors de son survol de la région niçoise. En raison de sa trajectoire inhabituelle et de plusieurs anomalies, la situation a rapidement été jugée préoccupante, comme le rapporte le journal 20 Minutes.

Le Commandement de la Défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) a précisé que le pilote de l'ULM a refusé de suivre les consignes des contrôleurs aériens, malgré un problème technique qu'il avait lui-même annoncé aux autorités au début de son vol. Face à cette absence totale de coopération et aux incertitudes sur les intentions de l'équipage, la Haute Autorité de Défense Aérienne (HADA) a immédiatement déclenché les protocoles d'urgence en activant la posture permanente de sûreté aérienne (PPSA).

Un aéronef refuse dobtempérer. La chaîne de #DéfenseAérienne sactive.



Le 30 mai, un ULM VL3 reliant Venise à Alicante adopte un comportement inhabituel alors quil survole le pays niçois.



Malgré un problème technique annoncé, son pilote refuse les consignes qui lui sont pic.twitter.com/Ugl6JAhjRe — CDAOA (@CDAOAofficiel) June 2, 2026

Un arraisonnement de l'aéronef à Montpellier

Cette alerte met en lumière la réactivité de la chaîne de défense nationale, capable de détecter et de traiter sans délai toute situation anormale dans le ciel français. Le Rafale a décollé de la base aérienne 115 d'Orange, dans le Vaucluse, seulement quelques minutes après le signalement de l'attitude douteuse de l'aéronef, avec pour objectif d'évaluer la situation au plus près et d'identifier formellement le suspect.

Une fois le contact établi et le doute confirmé par le chasseur, la décision a été prise d'interrompre le vol. En coordination avec les forces de sécurité intérieure, l'ordre a été donné d'arraisonner l'aéronef sur le terrain de Montpellier. Lors de la phase de descente vers la piste, un hélicoptère Fennec de la permanence opérationnelle a pris le relais du Rafale pour accompagner l'appareil suspect jusqu'à son atterrissage. Dès son arrivée au sol, le pilote a été immédiatement pris en charge par les autorités compétentes pour être interrogé.