Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 4 juin 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. La Française des jeux promettait 20 000 euros par mois pendant trente ans pour ce tirage EuroDreams. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 4 juin 2026 proposait une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui ont pu tenter leur chance jusqu'à 20h15. Désormais, place aux résultats EuroDreams. Ils sont annoncés ci-dessous dès qu'ils sont connus. La répartition des gains sera détaillée dans la foulée, mais, pour sûr, il y aura forcément des gagnants ce jeudi soi. Même si ce n'est que pour empocher quelques dizaines d'euros, voire centaines ! Voici le résultat EuroDreams gagnant :

Ces statistiques du tirage EuroDreams

Si tenter sa chance au tirage EuroDreams est un véritable jeu d'enfant, trouver le résultat EuroDreams n'est clairement pas donné à tout le monde. Il existe en effet 19 191 900 combinaisons possibles. En ne jouant qu'une grille de base, un joueur a donc une chance sur 19 191 900 de trouver les résultats gagnants. Bonne nouvelle cependant, il n'y a pas que les grands vainqueurs qui peuvent espérer empocher quelque chose. "La FDJ récompense les joueurs EuroDreams dès que deux de leurs numéros (hors N°Dream) ont été tirés au sort", indique sur son site la Française des jeux.

Le gain de chaque gagnant dépend ensuite du nombre de numéros trouvés. Si la rente jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans revient à l'éventuel, voire aux éventuels joueurs qui ont trouvé les six chiffres et le N°Dream du jour, 2 000 euros par mois pendant cinq ans sont promis aux vainqueurs du rang 2, quelques centaines d'euros sont généralement remis à ceux du troisième rang. On parle de dizaines d'euros pour ceux du quatrième rang et de quelques euros seulement pour les vainqueurs des cinquième et sixième rang.