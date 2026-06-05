Euromillions : tirage du vendredi 5 juin 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal autorisé par le jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, tandis qu'un retraité du Sud de la France en avait gagné 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, un couple alsacien a empoché 178 millions d'euros en novembre 2025.

Lancé en 2004 à l'initiative de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son cercle. L'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure, auxquels s'ajoutent les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein. Au total, ce sont donc neuf pays et trois principautés qui participent à ce tirage commun. Malgré la diversité des devises en usage dans ces territoires, les jackpots sont systématiquement libellés en euros, garantissant ainsi une lisibilité uniforme pour l'ensemble des joueurs participants.

En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte - les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger - ont déclenché une enquête judiciaire.

22:18 - Comment jouer à l'Euromillions ? Pour participer à l'Euromillions, les joueurs doivent cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. La grille peut être validée dans un point de vente agréé par la FDJ, souvent un bureau de tabac ou de presse, ou directement sur le site et l'application de la Française des jeux. Le jeu propose deux tirages par semaine, chaque mardi et chaque vendredi, tout au long de l'année, avec des jackpots pouvant osciller entre 17 et 250 millions d'euros.

22:06 - My Million, un millionnaire garanti à chaque tirage de l'Euromillions En France, chaque grille Euromillions est automatiquement assortie d'un code My Million, tiré au sort indépendamment de la combinaison principale. Ce tirage, exclusivement national, garantit qu'un joueur français devienne millionnaire à chaque tirage, tous les mardis et vendredis. Le coût de ce jeu complémentaire est inclus dans le prix de la grille, sans surcoût supplémentaire. Par ailleurs, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15 le jour du tirage, en point de vente ou en ligne, sous peine de ne pas être pris en compte.

22:00 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Remporter un gain à l'Euromillions implique des démarches qui varient selon le montant. En dessous de 30 000 euros, les heureux gagnants peuvent récupérer leur dû directement en point de vente, sur présentation du reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, qu'il s'agisse d'une mise en ligne ou en boutique, les joueurs doivent contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60 pour organiser la remise de leur gain.

21:54 - Le record français de l'Euromillions : 250 millions entre amis En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le jackpot maximal du jeu. Fait marquant : c'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. En France, le code My Million garantit par ailleurs la création d'au moins un nouveau millionnaire à chaque tirage, mardi comme vendredi.

21:42 - Une option de l'Euromillions offre plus d'une chance sur quatre de gagner En sélectionnant l'option Étoile+, les joueurs de l'Euromillions disposent de plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter quelque chose avec une combinaison associée à cette option. Une opportunité méconnue, alors que le jeu attire des dizaines de millions de participants en France et dans les autres pays membres. Pour ceux qui préfèrent s'en remettre au hasard, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison, disponible en point de vente comme sur le site ou l'application de la FDJ.

21:36 - Le prix d'une grille Euromillions a évolué au fil des années Depuis la création du jeu, le prix d'une grille simple est fixé à 2 €, dont seulement 1 € est redistribué aux joueurs. Au Royaume-Uni et en Suisse, les tarifs s'élèvent respectivement à 2 £ et 3,5 CHF, ajustables selon les taux de change. En France, l'introduction du jeu complémentaire My Million a fait grimper le prix minimal à 2,50 € par grille depuis février 2014. Une participation obligatoire qui modifie le coût d'entrée pour les joueurs français par rapport à leurs voisins européens.

21:30 - Un scandale a éclaboussé l'Euromillions en Belgique La Loterie nationale belge a été au cœur d'un scandale révélé par le journal Sud Presse : elle composait elle-même les profils des gagnants d'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Ainsi, une gagnante de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, une pratique formellement niée par les directeurs de la loterie. Une affaire qui a sérieusement terni l'image du jeu en Belgique.

21:24 - Des records à répétition pour l'Euromillions depuis le passage à 250 millions Le jackpot maximum de 250 millions d'euros a été remporté à trois reprises depuis son instauration : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Ce dernier gain a été décroché par cinq amis originaires d'Île-de-France. Avant ce nouveau plafond, les records s'établissaient à 240 millions d'euros en Autriche en décembre 2023, 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022 et 220 millions à Tahiti en octobre 2021. Depuis sa création, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.

21:18 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Gagner à l'Euromillions, c'est bien. Savoir comment récupérer ses gains, c'est mieux. Les démarches varient selon le montant remporté. En dessous de 30 000 euros, le paiement s'effectue directement en point de vente, sur présentation du reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, il est impératif de contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

21:12 - 20 millionnaires créés par l'Euromillions en France depuis le début de l'année Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires ont été créés en France grâce au MyMillion, le code bonus associé à chaque tirage de l'Euromillions. À raison de deux tirages par semaine, le rythme de création de nouveaux millionnaires est soutenu. Les gagnants sont issus de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Pour jouer, les participants peuvent analyser les statistiques de sortie des numéros, miser sur des chiffres personnels ou encore recourir à l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.

21:06 - Les gains de l'Euromillions ne sont pas taxés en France… mais jusqu'à un certain point En France, les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La somme perçue au moment du tirage est considérée comme un accroissement de patrimoine non imposable, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Cette exonération a toutefois ses limites : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette fortune — intérêts, dividendes, loyers — ainsi que les biens acquis restent soumis à la fiscalité classique.

21:00 - Le royaume-uni domine le palmarès de l'euromillions Qui remporte le plus souvent le jackpot de l'Euromillions ? Le Royaume-Uni s'impose en tête du classement avec 137 gagnants de premier rang. La France suit de près avec 134 victoires, devant l'Espagne et ses 124 gagnants. Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, tandis que l'Autriche et l'Irlande comptent chacune 21 lauréats. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot depuis la création de la loterie. Un classement qui reflète à la fois la taille des pays participants et leur ancienneté dans le jeu.

20:54 - Un millionnaire français à chaque tirage de l'Euromillions À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort en France, faisant automatiquement un nouveau millionnaire dans le pays, et ce tous les mardis et vendredis. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est attribué automatiquement par ordinateur à tout acheteur d'une grille. Il est impossible de le choisir soi-même, et tout participant en reçoit obligatoirement un. Son coût est inclus dans le prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans aucun supplément.

20:48 - Partager ses gains à l'Euromillions, une opération fiscalement encadrée En France, les gains de l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu, l'impôt étant prélevé via la part des mises non redistribuée. Mais attention : si un gagnant souhaite partager sa fortune avec ses proches, l'administration fiscale considère qu'il s'agit d'un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. La jurisprudence prévoit toutefois une exception : dans le cas de paris collectifs, le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel" est reconnu, permettant un partage légal entre co-joueurs sans risque de requalification fiscale.

20:42 - Une chance sur près de 140 millions pour l'Euromillions Il existe très exactement 139 838 160 combinaisons possibles à l'Euromillions. Un joueur ne misant que sur une seule grille dispose donc d'une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot. Cette probabilité reste identique quel que soit le nombre de participants, car elle dépend uniquement du nombre de combinaisons réalisables, et non de la concurrence entre joueurs. Fait souvent méconnu : la combinaison 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a exactement autant de chances de sortir que n'importe quelle autre combinaison. Le hasard reste le seul maître du jeu.

20:36 - Des grilles plus coûteuses pour maximiser ses chances à l'Euromillions Pour tenter de décrocher le résultat gagnant de l'Euromillions, les joueurs ont la possibilité de cocher davantage de numéros sur une même grille ou de miser sur plusieurs grilles. Cette stratégie a toutefois un coût : une grille avec une troisième étoile cochée revient à 7,50 euros, tandis qu'un sixième chiffre fait grimper la facture à 15 euros. Depuis sa création et jusqu'au 22 avril 2026, l'Euromillions comptabilise 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe, avec deux tirages organisés chaque semaine, le mardi et le vendredi.