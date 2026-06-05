Euromillions : tirage du vendredi 5 juin 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Euromillions : tirage du vendredi 5 juin 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]
La Rédaction
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Suivez en direct le résultat du tirage Euromillions du vendredi 5 juin 2026 et découvrez si le jackpot de 159 millions trouve enfin son heureux gagnant.

Ce vendredi soir, des millions de parieurs à travers l'Europe ont les yeux rivés sur un seul chiffre : 159 millions, la cagnotte mise en jeu lors du tirage de l'Euromillions du 5 juin 2026. Une somme colossale qui propulse ce jackpot parmi les plus élevés de l'année. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous, via le widget officiel de la FDJ.

 

Chaque tirage de l'Euromillions réunit dix pays participants, dont la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et plusieurs nations du nord de l'Europe. Cette dimension transnationale explique la vitesse à laquelle les cagnottes peuvent grimper : des dizaines de millions de grilles sont validées à chaque session. L'Euromillions est ainsi devenu, en l'espace de deux décennies, l'une des loteries les plus populaires du continent.

Qui peut remporter le tirage de l'Euromillions ce soir ?

Pour décrocher le jackpot de l'Euromillions, il faut cocher la combinaison exacte : cinq numéros principaux entre 1 et 50, auxquels s'ajoutent deux numéros Étoile parmi les 12 disponibles. La probabilité d'y parvenir est de 1 sur 139 838 160, ce qui fait de chaque tirage de l'Euromillions un événement statistiquement rare. Pourtant, des gagnants du jackpot existent bel et bien, en France comme dans d'autres pays participants.

Lorsque personne ne décroche le jackpot, la cagnotte de l'Euromillions est automatiquement reportée au tirage suivant, ce qui explique les montants parfois vertigineux affichés. Ce mécanisme de report peut se répéter plusieurs semaines consécutives, jusqu'à ce qu'un joueur chanceux valide la bonne combinaison. En revanche, une règle impose un plafond à 250 millions : au-delà de ce seuil, le jackpot ne peut plus augmenter.

Le résultat de l'Euromillions et le code My Million attendus ce soir

En France, chaque grille Euromillions est accompagnée d'un code My Million à dix caractères, généré automatiquement à l'achat. Ce code participe à un tirage distinct, indépendant de la combinaison principale, et garantit qu'au moins un joueur français repart millionnaire à chaque session. Le résultat de l'Euromillions inclut donc systématiquement la révélation de ce code, très attendu des joueurs hexagonaux.

Depuis sa création en février 2004, l'Euromillions a produit des centaines de millionnaires à travers l'Europe, et transformé durablement la vie de ses grands gagnants. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi soir pourrait s'inscrire dans cette longue liste, si la combinaison gagnante est validée par l'un des participants. Les numéros officiels, une fois le tirage effectué, font foi et sont publiés sans délai par la FDJ.

Dernières mises à jour

23:00 - 250 millions d'euros : le record de l'Euromillions remporté entre amis

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal autorisé par le jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, tandis qu'un retraité du Sud de la France en avait gagné 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, un couple alsacien a empoché 178 millions d'euros en novembre 2025.

22:48 - L'Euromillions, un jeu qui rassemble douze pays

Lancé en 2004 à l'initiative de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son cercle. L'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure, auxquels s'ajoutent les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein. Au total, ce sont donc neuf pays et trois principautés qui participent à ce tirage commun. Malgré la diversité des devises en usage dans ces territoires, les jackpots sont systématiquement libellés en euros, garantissant ainsi une lisibilité uniforme pour l'ensemble des joueurs participants.

22:30 - Une fraude à 35 millions d'euros autour de l'Euromillions

En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte - les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger - ont déclenché une enquête judiciaire.

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