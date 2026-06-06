Résultat du LOTO (FDJ) : le tirage du samedi 6 juin 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Ce samedi 6 juin 2026, les joueurs ont une chance de décrocher un jackpot de 13 millions d'euros. Retrouvez les résultats du tirage dans cet article dès 20 h 30.

Ce samedi 6 juin 2026, la Française des jeux (FDJ) met en jeu pour son tirage Loto la somme exceptionnelle de 13 millions d'euros, ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui pourront chacun gagner 20 000 euros. Pour remporter le jackpot, il faut trouver le résultat gagnant, c'est-à-dire les cinq numéros gagnants ainsi que le numéro Chance. Les probabilités de décrocher le jackpot du Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Les jeux d'argent sont réservés exclusivement aux personnes majeures et comportent des risques.



Chaque semaine, les gains augmentent de la somme de un million d'euros lorsqu'aucun joueur n'a remporté la mise faute de bons résultats. Lors des tirages Loto, organisés chaque lundi, mercredi et samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à 20 h 25 le jour du tirage.

Un gagnant du loto toujours introuvable

Plus d'un mois après le tirage du Super Loto du 24 avril, le gagnant du jackpot de 13 millions d'euros ne s'est toujours pas manifesté. Le ticket gagnant a été validé dans l'Orne, en Normandie, mais son propriétaire a jusqu'au 22 juin à 23h59 pour réclamer son gain.

Face à cette situation jugée exceptionnelle, la FDJ a même lancé un avis de recherche. Si personne ne se présente avant la date limite, les 13 millions d'euros seront définitivement perdus.