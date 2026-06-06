Résultat du LOTO (FDJ) : le tirage du samedi 6 juin 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 6 juin 2026 mettait en jeu la somme exceptionnelle de 13 millions d'euros. Les résultats sont d'ores et déjà disponibles dans cet article.

Ce samedi 6 juin 2026, la Française des jeux (FDJ) mettait en jeu, pour son tirage du Loto, la somme exceptionnelle de 13 millions d'euros, ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui ont chacun gagné 20 000 euros. Pour remporter le jackpot, il fallait trouver la combinaison gagnante, c'est-à-dire les cinq numéros ainsi que le numéro Chance. Les probabilités de décrocher le jackpot du Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Les jeux d'argent sont réservés exclusivement aux personnes majeures et comportent des risques.



Chaque semaine, les gains augmentent de la somme de un million d'euros lorsqu'aucun joueur n'a remporté la mise faute de bons résultats. Lors des tirages Loto, organisés chaque lundi, mercredi et samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à 20 h 25 le jour du tirage.

Un gagnant du loto toujours introuvable

Plus d'un mois après le tirage du Super Loto du 24 avril, le gagnant du jackpot de 13 millions d'euros ne s'est toujours pas manifesté. Le ticket gagnant a été validé dans l'Orne, en Normandie, mais son propriétaire a jusqu'au 22 juin à 23h59 pour réclamer son gain.

Face à cette situation jugée exceptionnelle, la FDJ a même lancé un avis de recherche. Si personne ne se présente avant la date limite, les 13 millions d'euros seront définitivement perdus.