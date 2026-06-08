Orages en France : 25 départements en vigilance, attention à la grêle et aux rafales !

Ce lundi 8 juin, des orages éclatent en France. Ils peuvent être violents par endroits, avec de fortes pluies et de la grêle.

Le temps est assez perturbé en France ce lundi 8 juin. L'Hexagone se situe au cœur d'un conflit de masses d'air avec de l'air chaud venant de la Méditerranée et du plus frais venant des îles britanniques. Le ciel est donc couvert avec des averses dans le nord. Une dégradation orageuse se dessine sur la moitié sud dans l'après-midi.

Elle se développe entre l'Auvergne et le Limousin. Les orages peuvent remonter jusqu'à la Franche-Comté, avant de gagner en intensité en progressant vers le Rhône-Alpes, précise La Chaine météo. En fin de journée, ce sera le passage le plus actif, soit sur les horaires de retour de travail : "Si vous devez circuler sur les axes reliant Saint-Étienne, Lyon, Mâcon, Chambéry ou Annecy, la prudence est recommandée", alerte le site spécialisé.

C'est pourquoi Météo France a placé 25 départements en vigilance jaune orages pour ce lundi 8 juin : le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, Andorre et l'Ariège.

Un épisode bref mais intense

Sous les orages les plus forts, les précipitations sont conséquentes, avec jusqu'à 20-30 mm de pluie en une heure avec des cumuls maximaux de 40 mm. Il faut donc être prudent face au risque de ruissellement. Des chutes de grêle (2 à 4 cm de diamètre) et des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h notamment dans la Loire, en Ardèche et en Savoie, sont probables.

Cet épisode sera toutefois assez court avec une évacuation en deuxième partie de soirée. Il va néanmoins provoquer un rafraichissement général. La journée de mardi sera donc fraiche et encore pluvieuse au nord, mais le temps ne devrait pas tourner à l'orage et les vigilances devraient donc être levées.