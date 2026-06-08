Tirage du Loto : le résultat du lundi 8 juin 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 8 juin 2026 est tombé sans grand gagnant, la cagnotte de 2 millions repartant ainsi en jeu.
Ce lundi 8 juin 2026, la Française des Jeux organisait un nouveau tirage du Loto avec une cagnotte de 2 millions à la clé. Les résultats de ce tirage sont désormais connus et disponibles ci-dessous. Une soirée qui, malgré l'attente, n'a pas livré de grand gagnant.
Le jackpot repart en jeu pour le prochain rendez-vous : aucune grille ne correspondait aux cinq bons numéros accompagnés du numéro Chance lors de ce tirage du Loto. Au rang 2, une seule grille a coché les cinq bons numéros sans le numéro Chance, décrochant 129 775 €. Le rang 3 recense 22 grilles gagnantes — quatre numéros corrects et le numéro Chance — récompensées à hauteur de 1 440 € chacune, tandis que 159 joueurs du rang 4 repartent avec 719 € pour quatre bons numéros sans numéro Chance.
Le résultat du Loto sans vainqueur, la cagnotte grossit avant mercredi
Samedi dernier, le tirage du Loto avait en revanche souri à un heureux gagnant. La combinaison 13, 19, 24, 32, 43 et le numéro Chance 2 avait été validée dans sa totalité par un joueur, qui emportait ainsi l'intégralité du jackpot. Six grilles avaient également décroché les cinq numéros sans le numéro Chance, rapportant 47 931 € à chacun de leurs détenteurs.
Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur choisit cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance de 1 à 10. La mise peut être enregistrée en bureau de tabac, dans un point de vente partenaire ou via la plateforme en ligne de la FDJ, avant la fermeture des paris à 20h15. Les résultats du Loto sont ensuite diffusés entre 20h30 et 21h sur le site et l'application officiels de la FDJ.
Tirage du Loto, trois fois par semaine pour tenter sa chance
Les amateurs de Loto n'ont pas longtemps à patienter entre deux tirages : les rendez-vous sont fixés chaque lundi, mercredi et samedi, soit un rythme de trois tirages hebdomadaires. Ce calendrier régulier offre aux joueurs de fréquentes occasions de tenter leur chance sans attendre.
Au-delà du programme ordinaire, le Loto se pare parfois d'une dimension exceptionnelle à l'occasion d'éditions spéciales comme les Grands Loto d'été ou de Noël. Ces tirages du Loto garantissent des jackpots minimums de 20 millions, attirant un nombre de participants bien supérieur à la normale. Autant de moments où l'espoir de changer de vie en une grille prend une tout autre ampleur.
Dernières mises à jour
21:54 - Les statistiques du Loto ne garantissent rien
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des chiffres qui peuvent intriguer certains joueurs, mais qui ne constituent en aucun cas une garantie pour les tirages à venir. Chaque tirage reste totalement imprévisible, et le hasard demeure le seul maître du jeu. Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto, proposé à 6,60 euros la part. En contrepartie, les éventuels gains sont partagés entre les détenteurs du pack.
21:42 - Les gains non réclamés au Loto reversés à l'État
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs heureux gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester et réclamer leur dû. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, quant à eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.
21:30 - L'Île-de-France, région la plus chanceuse au Loto
Au palmarès régional des gains au Loto sur l'année 2025, l'Île-de-France s'impose en tête avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est, avec 36 gagnants. Les joueurs ayant misé en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Un chiffre qui illustre la place croissante du jeu dématérialisé parmi les participants au Loto.
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21:24 - Le numéro Chance qui sort le plus au Loto
D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance le plus fréquemment tiré au Loto, avec 117 sorties à son actif. Il devance le 2, sorti 110 fois, et le 4, apparu 109 fois. Le 10 suit avec 107 sorties, tandis que le 7 en totalise 106. En bas du classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun, soit l'écart le plus important constaté par rapport au numéro Chance de tête.
21:12 - Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Le gros lot le plus important jamais décroché au Loto s'élève à 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le 11 septembre de la même année, 26 millions d'euros avaient été gagnés par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. En troisième position figure un gain de 25 millions d'euros, décroché à Paris le 5 décembre 2022. Le top 5 se complète avec 24 millions d'euros empochés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions d'euros remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
21:06 - Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Des rendez-vous très attendus par les joueurs, d'autant que les chances de remporter le jackpot restent extrêmement faibles : environ une sur 19 millions. Un calendrier dense qui promet néanmoins plusieurs moments forts tout au long de l'année.
21:00 - Le pack MultiChances du Loto, une option pour jouer davantage
Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou sur son application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les parts sont proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une façon de multiplier ses chances de gagner en participant à plusieurs grilles simultanément via un seul achat groupé.
20:54 - Les statistiques du Loto ne font pas tout
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des chiffres qui peuvent intriguer les joueurs, mais qui ne garantissent absolument rien. Le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible, et le hasard reste le seul maître du jeu. Aucune statistique passée ne permet d'anticiper les prochains numéros gagnants. Jouer au Loto, c'est donc avant tout accepter cette part irréductible d'incertitude, quelle que soit la fréquence d'apparition de tel ou tel numéro par le passé.
20:48 - Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ désignent le 30 comme le numéro le plus sorti au Loto, avec 12,02 % de sorties et 128 apparitions au total. Il devance le 31, sorti 126 fois (11,83 %), puis le 3 et le 24, chacun sorti 120 fois (11,27 %), et enfin le 5, apparu 118 fois (11,08 %). Ces chiffres restent de simples statistiques : toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées, et aucune tendance passée ne permet d'anticiper les prochains résultats.
20:42 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, 1 516 316 joueurs ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Pour les participants ayant joué en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur leur compte joueur. Si des coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, les gagnants doivent contacter le service dédié au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
20:40 - Les gains non réclamés au Loto profitent à l'État
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, quant à eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain au Loto.
20:39 - Le record absolu du Loto remonte à décembre 2021
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021, établissant un record absolu. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
20:39 - L'Île-de-France domine le classement des régions gagnantes au Loto
Au Loto, tous les territoires ne se valent pas. En 2025, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui comptabilise 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Une part significative qui illustre la montée en puissance du jeu dématérialisé parmi les participants au Loto.
20:39 - Les numéros les plus fréquents du Loto ne garantissent rien
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des statistiques que certains joueurs scrutent avec attention pour tenter d'affiner leurs combinaisons. Pourtant, ces données n'offrent aucune garantie : le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible. Peu importe la fréquence passée d'un numéro, le hasard demeure le seul maître du jeu. Aucune tendance historique ne permet d'anticiper ce que réservera le prochain tirage.
20:38 - Jouer au Loto comporte des risques : ce qu'il faut savoir
Les chances de remporter le jackpot au Loto sont d'environ une sur 19 millions. Un joueur a autant de chances de gagner avec la combinaison 1-2-3-4-5 et le numéro Chance 6 qu'avec n'importe quelle autre : toutes les combinaisons ont strictement la même probabilité d'être tirées. Mais jouer au Loto peut aussi comporter des risques, notamment celui de l'addiction. Le jeu est par ailleurs strictement interdit aux moins de 18 ans. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
20:37 - Le Loto a fait des millionnaires en 2025
Le Loto continue de transformer des joueurs ordinaires en millionnaires. En 2025, le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs ont suivi : 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Les jeux de tirage comme le Loto figurent parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires. Et rappel utile pour les joueurs : chaque combinaison, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, a exactement la même probabilité d'être tirée.