Tirage du Loto : le résultat du lundi 8 juin 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 8 juin 2026 est tombé sans grand gagnant, la cagnotte de 2 millions repartant ainsi en jeu.

Ce lundi 8 juin 2026, la Française des Jeux organisait un nouveau tirage du Loto avec une cagnotte de 2 millions à la clé. Les résultats de ce tirage sont désormais connus et disponibles ci-dessous. Une soirée qui, malgré l'attente, n'a pas livré de grand gagnant.

Le jackpot repart en jeu pour le prochain rendez-vous : aucune grille ne correspondait aux cinq bons numéros accompagnés du numéro Chance lors de ce tirage du Loto. Au rang 2, une seule grille a coché les cinq bons numéros sans le numéro Chance, décrochant 129 775 €. Le rang 3 recense 22 grilles gagnantes — quatre numéros corrects et le numéro Chance — récompensées à hauteur de 1 440 € chacune, tandis que 159 joueurs du rang 4 repartent avec 719 € pour quatre bons numéros sans numéro Chance.

Le résultat du Loto sans vainqueur, la cagnotte grossit avant mercredi

Samedi dernier, le tirage du Loto avait en revanche souri à un heureux gagnant. La combinaison 13, 19, 24, 32, 43 et le numéro Chance 2 avait été validée dans sa totalité par un joueur, qui emportait ainsi l'intégralité du jackpot. Six grilles avaient également décroché les cinq numéros sans le numéro Chance, rapportant 47 931 € à chacun de leurs détenteurs.

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur choisit cinq numéros entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance de 1 à 10. La mise peut être enregistrée en bureau de tabac, dans un point de vente partenaire ou via la plateforme en ligne de la FDJ, avant la fermeture des paris à 20h15. Les résultats du Loto sont ensuite diffusés entre 20h30 et 21h sur le site et l'application officiels de la FDJ.

Tirage du Loto, trois fois par semaine pour tenter sa chance

Les amateurs de Loto n'ont pas longtemps à patienter entre deux tirages : les rendez-vous sont fixés chaque lundi, mercredi et samedi, soit un rythme de trois tirages hebdomadaires. Ce calendrier régulier offre aux joueurs de fréquentes occasions de tenter leur chance sans attendre.

Au-delà du programme ordinaire, le Loto se pare parfois d'une dimension exceptionnelle à l'occasion d'éditions spéciales comme les Grands Loto d'été ou de Noël. Ces tirages du Loto garantissent des jackpots minimums de 20 millions, attirant un nombre de participants bien supérieur à la normale. Autant de moments où l'espoir de changer de vie en une grille prend une tout autre ampleur.

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