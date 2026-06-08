Grève SNCF du 10 juin : les prévisions de trafic, les perturbations seront nombreuses

Un appel à la grève a été lancé pour ce mercredi 10 juin. Le mouvement pourrait être très suivi avec des perturbations sur les TGV, les Intercités, les RER et les Transiliens.

Il faudra se méfier ce mercredi 10 juin lors de ses déplacements : une journée de grève est annoncée à la SNCF. Le trafic ferroviaire va être perturbé en raison d'un appel à la grève unitaire des syndicats pour 24 heures. Cela n'était pas arrivé depuis fin 2024. La CGT Cheminots, Unsa Ferroviaire, Sud Rail et CFDT Cheminot réclament notamment une hausse des salaires. Ils dénoncent, par ailleurs, un "état d'urgence" lié aux "drames" comme la multiplication des accidents du travail, des suicides... ainsi que le "dysfonctionnement" de la mise en œuvre de la concurrence. Ils souhaitent aussi une unité sociale au sein de la SNCF, avec les mêmes droits pour les cheminots du groupe public et ceux affectés dans les nouvelles filiales.

Concernant la date, les syndicats ne l'ont pas choisie au hasard. "Ce n'est ni Noël, ni un dimanche, ni un jour férié. C'est aussi en dehors des jours d'examens du bac. C'est un choix conscient qui a été fait", a expliqué Fabrice Charrière, secrétaire général de l'Unsa Ferroviaire, rapporte Le Figaro. Si le gouvernement ne répond pas aux attentes, il pourrait toutefois y avoir "des suites" selon les syndicats alors qu'une réunion intersyndicale est programmée dès le lendemain, le 11 juin. "On peut affirmer que ça va être une grève qui va être très suivie", a assuré, pour sa part, Julien Troccaz, secrétaire fédéral de Sud-Rail, lors d'une conférence de presse ce lundi. Des cadres volontaires pourront être mobilisés à la SNCF pour limiter les perturbations.

Quelles perturbations ?

Les premières prévisions de trafic sont tombées ce lundi 8 juin. Les grandes lignes seront touchées, avec deux TGV sur trois qui circulent. Les clients seront prévenus si leur train est annulé et bénéficieront d'un remboursement ou d'un report sur un autre train. Ils peuvent par avance annuler ou échanger leurs billets sans frais s'ils le souhaitent. "Grâce aux places restant disponibles, l'ensemble des clients devrait pouvoir voyager dans la journée", assure toutefois la SNCF dans son communiqué. Il n'y aura aussi qu'un Intercités sur deux de jour comme de nuit.

Le trafic régional devrait être "fortement perturbé". En Ile-de-France, par exemple, d'importantes perturbations sont prévues pour la journée de mercredi sur les RER et les Transiliens. Des prévisions détaillées par ligne sont attendues mardi. Les voyageurs doivent vérifier leur itinéraire à partir de la veille à 17 heures. "Transilien SNCF Voyageurs et Île-de-France Mobilités invitent les voyageurs qui le peuvent à reporter leurs déplacements en train le 10 juin", indique la SNCF.

Dernières mises à jour

19:05 - Une première depuis l'arrivée de Jean Castex à la tête de la SNCF Ce mouvement de grève intersyndical est le premier pour Jean Castex, arrivé à la tête de la SNCF en novembre 2025. Il avait alors promis d'être le président d'un "groupe unifié". "Nous lui disons chiche !", a lancé ce lundi Thierry Nier, secrétaire général de la CGT-Cheminots. "D’abord, nous demandons que les cheminots du groupe public unifié et ceux qui sont affectés dans les filiales nouvellement créées aient les mêmes droits", a-t-il précisé auprès de l'AFP. 18:58 - Le détail sur les perturbations sera dévoilé demain Si la SNCF a fait un premier communiqué sur les perturbations attendues, 1 TGV sur 3 supprimé, 1 Intercités sur 2... Les perturbations seront précisées, notamment au niveau régional, mardi. Il faudra vérifier ses trains à partir de 17 heures demain !

Une grève SNCF est annoncée pour le mercredi 10 juin et elle pourrait être très suivie. TGV, RER... Les perturbations se précisent.