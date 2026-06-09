Grève SNCF et RATP du 10 juin : trains, RER, TER... Les perturbations attendues

Un appel à la grève a été lancé pour ce mercredi 10 juin. Les perturbations pourraient être nombreuses pour les usagers des TGV, Intercités, RER et Transilien.

La circulation sur les rails s'annonce délicate ce mercredi 10 juin 2026. En effet, le trafic ferroviaire va être perturbé en raison d'un appel à la grève unitaire des syndicats pour 24 heures. Cela n'était pas arrivé depuis fin 2024. La CGT Cheminots, Unsa Ferroviaire, Sud Rail et CFDT Cheminot réclament notamment une hausse des salaires. Ils dénoncent, par ailleurs, un "état d'urgence" lié aux "drames" comme la multiplication des accidents du travail, des suicides... ainsi que le "dysfonctionnement" de la mise en œuvre de la concurrence. Ils souhaitent aussi une unité sociale au sein de la SNCF, avec les mêmes droits pour les cheminots du groupe public et ceux affectés dans les nouvelles filiales.

Si le gouvernement ne répond pas aux attentes, il pourrait y avoir "des suites" selon les syndicats alors qu'une réunion intersyndicale est programmée dès le lendemain, le 11 juin. "On peut affirmer que ça va être une grève qui va être très suivie", a assuré, pour sa part, Julien Troccaz, secrétaire fédéral de Sud-Rail, lors d'une conférence de presse organisée lundi. Des cadres volontaires pourront cependant être mobilisés à la SNCF pour limiter les perturbations.

Pour le syndicat Sud Rail, le lien entre suicides des salariés - depuis le début de l'année, 13 salariés de la SNCF se sont donné la mort - et les transformations en cours à la SNCF est réel. "On travaille avec les camarades de Sud PTT qui avaient suivi le dossier France Télécom, évidemment il y a un lien avec le travail", estime, au micro de France Inter, Julien Trocas, représentant chez Sud Rail. "Les réorganisations qui se succèdent entraînent une anxiété. Qui sera filialisée, qui va perdre ses droits, quel est le prochain sur la liste, quel poste va être supprimé pour faire des économies ? Et il y a des réorganisations auxquelles les cheminots ne comprennent plus rien", déplore de son côté Fabrice Charrière de l'UNSA Ferroviaire, toujours auprès de la radio.

Les perturbations pour les TGV ce mercredi 10 juin

Les premières prévisions de trafic sont tombées le lundi 8 juin. Les grandes lignes seront touchées, avec deux TGV sur trois qui circulent. Cela concerne les TGV Inoui (y compris les liaisons vers l'Europe), Ouigo, et TGV Lyria.

Les clients seront prévenus si leur train est annulé et bénéficieront d'un remboursement ou d'un report sur un autre train. Ils peuvent par avance annuler ou échanger leurs billets sans frais s'ils le souhaitent. "Grâce aux places restant disponibles, l'ensemble des clients devrait pouvoir voyager dans la journée", assure toutefois la SNCF dans son communiqué.

Les perturbations pour les TER ce mercredi 10 juin

La SNCF annonce une circulation "très fortement perturbée" dans les Hauts-de-France avec un seul TER sur 5 en circulation dans l'ensemble de la région, indique ICI Hauts-de-France. Même constat pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, précise la SNCF. Voici une photographie à l'instant T, ce mardi, de la circulation des trains prévues en régions pour la journée du mercredi 10 juin :

Circulation perturbée : région Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

: région Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Circulation fortement perturbée : axe Grand Est, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie ;

: axe Grand Est, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie ; Circulation très fortement perturbée : réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France.

Les perturbations pour les trains Intercités ce mercredi 10 juin

Pour les Intercités, le niveau de perturbation sera important lors de cette journée de grève du mercredi 10 juin. Un sur deux circulera de jour comme de nuit. Ici aussi, la SNCF s'engage à contacter chaque usager concerné par une annulation pour opérer un remboursement.

Les perturbations pour les RER ET Transilien ce mercredi 10 juin

Le trafic régional devrait être "fortement perturbé". En Ile-de-France, par exemple, d'importantes perturbations sont prévues pour la journée de mercredi sur les RER et les Transilien. Les voyageurs doivent vérifier leur itinéraire à partir de la veille à 17 heures. "Transilien SNCF Voyageurs et Île-de-France Mobilités invitent les voyageurs qui le peuvent à reporter leurs déplacements en train le 10 juin", indique la SNCF. Voici l'état de circulation attendu des trains pour ce mercredi, selon sncf-connect :

RER B : trafic perturbé sur toute la ligne ;

: trafic perturbé sur toute la ligne ; RER A, C, D, E, H, J, K, L, N, P, R, U, V : trafic fortement perturbé ;

: trafic fortement perturbé ; Métro : trafic normal ou quasi normal ;

: trafic normal ou quasi normal ; Bus : trafic normal ou quasi normal ;

: trafic normal ou quasi normal ; Tramway : trafic normal ou quasi normal.

Le détail ligne par ligne devrait être communiqué ce mardi, avec des prévisions plus précises prévues pour la fin d'après-midi. Une chose est sûre, SNCF Voyageurs prévient que le trafic sera impacté sur "la plupart des lignes" de RER et de Transilien opérées pour le compte d’Île-de-France Mobilités.

Dernières mises à jour

14:04 - "Des réorganisations auxquelles les cheminots ne comprennent plus rien", déplore l'UNSA Ferroviaire Pour le syndicat Sud Rail, le lien entre suicides des salariés et les transformations en cours à la SNCF est réel. "On travaille avec les camarades de Sud PTT qui avaient suivi le dossier France Télécom, évidemment il y a un lien avec le travail", estime, au micro de France Inter, Julien Trocas, représentant chez Sud Rail. "Les réorganisations qui se succèdent entraînent une anxiété. Qui sera filialisée, qui va perdre ses droits, quel est le prochain sur la liste, quel poste va être supprimé pour faire des économies ? Et il y a des réorganisations auxquelles les cheminots ne comprennent plus rien", déplore Fabrice Charrière de l'UNSA Ferroviaire, toujours auprès de la radio. 13:59 - 1 train Intercités sur 2 circulera ce mercredi Pour les Intercités, le niveau de perturbation sera important lors de cette journée de grève du mercredi 10 juin 2026. Un sur deux circulera de jour comme de nuit. Ici aussi, la SNCF s'engage à contacter chaque usager concerné par une annulation pour opérer un remboursement. 13:55 - La circulation "très fortement perturbée" sur le réseau TER La SNCF annonce une circulation "très fortement perturbée" dans plusieurs régions pour la journée de mercredi, comme dans les Hauts-de-France avec un train sur cinq en circulation, une situation qui devrait être semblable en Auvergne-Rhône-Alpes. Voici les prévisions pour demain : Circulation perturbée : région Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

: région Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Circulation fortement perturbée : axe Grand Est, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie ;

: axe Grand Est, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie ; Circulation très fortement perturbée : réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France. LIRE PLUS

Une grève SNCF est annoncée pour le mercredi 10 juin et elle pourrait être très suivie. TGV, RER... Les perturbations se précisent.