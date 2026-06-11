Incendies dans le sud de la France : des feux de forêt signalés, plusieurs départements en alerte

Après les feux de forêt qui se sont déclarés ce mercredi, le risque d'incendie persiste ce jeudi 11 juin. Une dizaine de départements sont toujours en vigilance.

Suite aux fortes chaleurs, au vent et à la végétation très sèche, la période des feux de forêt a démarré avec plusieurs semaines d'avance. Mercredi, pas moins de 14 départs de feu ont été dénombrés dans l'Hérault. Un incendie s'est déclaré près d'un stand de tir qui a été complètement détruit par les flammes. Un peu plus au nord du département, un autre départ de feu a été détecté non loin d'une route, la fumée ayant immobilisé les automobilistes. Ce jeudi, le danger persiste. Les températures s'approchent des 30 degrés dans le sud-est, alors que mistral et tramontane soufflent encore. Dans l'Aude, les rafales peuvent atteindre 70 km/h, alors que dans la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-de-Rhône, elles peuvent monter à 85 km/h, précise La Chaine météo, qui estime le "danger d'incendies très élevé sur les massifs des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse".

Météo-France dans sa Météo des forêts a alors placé 5 départements en alerte orange pour feux de forêt : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Ce niveau signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé". 8 autres départements sont en niveau d'alerte jaune, soit avec un risque "modéré" : l'Ardèche, la Drôme, le Gard, l'Hérault, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les deux départements corses. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Un risque d'incendie prolongé et des restrictions

L'alerte sera toujours active pour la journée de vendredi, même si le vent pourrait commencer à faiblir. 3 départements devraient être en vigilance orange pour la journée de demain : l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Var. La prudence restera tout de même de mise dans les jours suivants puisque les températures vont continuer à grimper. Le modèle ECMWF place des zones en rouge pour le week-end.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en plein nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité.

Les départements peuvent prendre des mesures localement en limitant, par exemple, l'accès à certains endroits ou en décidant l'interdiction d'y faire des travaux ou des grillades. Certains massifs de Provence sont déconseillés d'accès, notamment dans le Var, l'Hérault et l'Aude. Pour connaitre le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.

Dernières mises à jour

09:05 - Un important feu en cours Un important incendie a progressé au cours de la nuit à Roquebillière, dans le département des Alpes-Maritimes selon Nice-Matin. Il a parcouru déjà dix hectares et ne serait pas encore fixé. L'expansion devrait toutefois être bientôt limitée grâce à un important dispositif. 09:01 - Des premiers dégâts liés aux feux de forêts Alors que des alertes pour feux de forêts ont été lancées hier, 14 départs de feu ont été confirmés dans l'Hérault. L'un de ceux qui a fait d'importants dégâts est celui de Pézenas, comme le relate TF1. Placé dans une zone à risque suite à la végétation qui l'entoure, un stand de tir a été entièrement ravagé par les flammes. Le feu a été maitrisé, mais a parcouru cinq hectares. Les secours ont réussi à protéger les habitants du secteur.

Suite aux conditions météorologiques, plusieurs départements du sud de la France font l'objet d'une surveillance accrue face à de possibles départs de feux.