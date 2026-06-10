Incendies dans le sud de la France : le risque de départ de feux s'intensifie dans ces départements

Les risques de feux de forêt sont surveillés de près ce mercredi 10 juin. Le vent et la chaleur sont des conditions propices au départ d'incendies. Une dizaine de départements sont en vigilance.

Cette semaine, un risque bien connu de la saison estivale fait son retour : les feux de forêts. Durant l'été 2025, un grand nombre d'incendies, parfois très violents, se sont déclarés, notamment dans l'Aude au niveau du massif des Corbières. Le département a d'ailleurs été le premier a connaitre un niveau de vigilance orange pour risque de feux de forêt cette année, dès le 31 mai. Dans le sud-est, les conditions météorologiques sont de nouveau propices à ce type d'incidents. Ce mercredi 10 juin, les températures approchent ou atteignent les 30 degrés avec un air très sec. Le vent se renforce avec le mistral qui peut souffler jusqu'à 90 km/h. "Cette combinaison de chaleur, de vent fort et d'un air très sec favorise une augmentation sensible du risque d'incendie, notamment dans les massifs forestiers de Provence et du Var", précise La Chaine météo.

Météo-France dans sa Météo des forêts a alors placé 4 départements en alerte orange pour feux de forêts : le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Aude et l'Hérault. Ce niveau signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé". 9 autres départements sont en niveau d'alerte jaune, soit avec un risque "modéré" : l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les deux départements corses. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Un risque d'incendie prolongé et de possibles restrictions

Le mistral devrait encore bien souffler dans la journée de jeudi, avant que les rafales se calment progressivement à partir de vendredi. Météo-France maintient pour la journée de jeudi des vigilances orange. L'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var devraient être concernés. La prudence restera tout de même de mise dans les jours suivants puisque les températures vont continuer à grimper. Le modèle ECMWF place des zones en rouge pour le week-end.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en plein nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité.

Les départements peuvent prendre des mesures localement en limitant, par exemple, l'accès à certains endroits ou en décidant l'interdiction d'y faire des travaux ou des grillades. Certains massifs de Provence peuvent faire l'objet de restrictions d'accès, voire de fermeture pendant cet épisode. Pour le savoir, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée. Dans le Var, les règles sont déjà établies : tout emploi du feu est interdit du 1er juin au 30 septembre.

Dernières mises à jour

10:40 - L'Aude intensifie ses moyens de lutte contre les incendies La campagne 2026 de lutte contre les feux de forêt a été officiellement lancée dans l’Aude, lors d’une présentation organisée à l’aérodrome de Lézignan-Corbières. Hélicoptères, camions... Tous les moyens se tiennent prêts à être mobilisés à tout moment. Cette année, 22 millions d’euros ont été mis à disposition pour accompagner les missions des sapeurs-pompiers. Parmi les nouveautés, un hélicoptère bombardier d’eau a été mis en service. 10:27 - L'accès à certains massifs déconseillés La vigilance est de mise ce mercredi 10 juin dans le Var, placé en vigilance orange pour risque de feux de forêt. La préfecture du Var a mis en garde face au risque de départ d'incendies pour sept massifs forestiers : les Monts Toulonnais, la Sainte-Baume, le Haut-Var, la Corniche des Maures, les Maures, le Centre-Var et l’Estérel. L'accès y est déconseillé. Les travaux y sont aussi réglementés : ils ne sont autorisés que de 5h à 13h.

Suite aux conditions météorologiques, plusieurs départements du sud de la France font l'objet d'une surveillance accrue face à de possibles départs de feux.