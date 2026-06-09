Risque d'incendie dans le sud de la France : c'est très sérieux dans tous ces départements

Avec la chaleur et le vent dans le sud, le risque de feux de forêt est surveillé de près. Météo-France a placé une dizaine de départements en vigilance.

C'est un risque bien connu de l'été : les feux de forêts. Cette semaine, la prudence est de mise dans le sud. Les températures repassent à la hausse et peuvent dépasser les 30 degrés et il n'y a pas de pluie de prévue. Le principal facteur de vigilance est surtout le retour du vent. Le mistral se renforce dans la vallée du Rhône et sur le littoral méditerranéen. Il assèche la végétation qui est déjà fragilisée.

Il y a donc un risque d'incendie plus élevé dans certains secteurs. Météo-France dans sa Météo des forêts a placé en niveau d'alerte jaune, donc "modéré", 9 départements du sud-est. La Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et les deux départements corses. L'Aude est pour sa part en vigilance orange. Ce niveau signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé". Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Un risque d'incendie pendant plusieurs jours

La Chaine météo appelle aussi "à la plus grande vigilance" pour les habitants des zones à risques dans "les prochains jours". L'alerte orange s'étend, en effet, mercredi au Var, alors que les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence rejoignent la liste des départements en alerte de niveau jaune. Cette prévention est encore plus précoce que l'année dernière où le niveau de risque orange avait été atteint le 16 juin. L'été dernier, en août, un grand incendie a touché les Corbières dans l'Aude.

Avec la levée du #mistral près de la Méditerranée et d'un temps sec et #chaud, le DANGER incendie va sensiblement augmenter ces prochains jours. Nous appelons à la plus grande vigilance si vous habitez dans les zones à risques. #feux pic.twitter.com/UMHchiJrON — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 9, 2026

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en plein nature, de jeter les mégots de cigarettes par terre ou encore il est nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Les départements peuvent d'ailleurs prendre des mesures localement en limitant, par exemple, l'accès à certains endroits ou en décidant l'interdiction d'y faire des travaux ou des grillades. Face à un feu, il faut alerter le 112 ou le 18 et se mettre en sécurité.