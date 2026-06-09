Euromillions : le résultat du tirage du mardi 9 juin 2026 [EN DIRECT]

Suivez en direct le résultat du tirage Euromillions du mardi 9 juin 2026, alors que le jackpot à 174 millions affole les compteurs en Europe.

Ce mardi 9 juin 2026, des millions de joueurs à travers l'Europe retiennent leur souffle avant le tirage de l'Euromillions, dont le jackpot atteint 174 millions. Une cagnotte qui fait partie des plus importantes de l'année et qui s'annonce comme un rendez-vous majeur pour tous les amateurs de la loterie européenne. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

Organisé deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, le tirage de l'Euromillions repose sur une mécanique identique depuis ses débuts : les joueurs doivent sélectionner 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12. L'Euromillions mobilise chaque semaine des dizaines de millions de participants sur l'ensemble du continent, unis par la même espérance de voir leur combinaison désignée gagnante. Chaque tirage constitue un événement à part entière, indépendamment du montant en jeu.

Le résultat de l'Euromillions attendu par des millions de joueurs ce soir

Le jackpot de l'Euromillions ne peut pas croître indéfiniment : la loterie européenne impose un plafond fixé à 250 millions. Lorsque ce seuil est atteint sans vainqueur, le jackpot est redistribué au rang inférieur lors du tirage suivant. Ce mécanisme de plafonnement distingue l'Euromillions d'autres loteries internationales et garantit une redistribution régulière des sommes les plus importantes.

Pour tenter sa chance au tirage de l'Euromillions, il faut compter 2,50 euros par grille de base, avec la possibilité de jouer plusieurs combinaisons ou d'opter pour des formules multiplex. Les joueurs peuvent valider leurs tickets jusqu'à une heure trente avant le début du tirage, que ce soit en point de vente agréé ou directement sur la plateforme en ligne de la FDJ. L'Euromillions autorise également la souscription d'abonnements permettant de participer automatiquement à plusieurs tirages consécutifs.

Qui peut remporter le tirage de l'Euromillions ce soir

Le résultat de l'Euromillions concerne bien au-delà des seuls détenteurs du jackpot : la grille de gains comprend treize rangs distincts, depuis la combinaison complète jusqu'à un simple numéro accompagné d'une étoile. Cette architecture à multiples paliers fait que plusieurs milliers de joueurs remportent un gain à chaque tirage de l'Euromillions, même lorsque le jackpot principal n'est pas décroché. Cette structure en cascade est l'un des éléments qui fidélise durablement les participants à la loterie.

Côté calendrier, la FDJ publie le résultat de l'Euromillions peu après 21 heures le soir du tirage, heure à laquelle les numéros et les étoiles sont officiellement validés depuis le centre de tirage basé à Paris. Les joueurs ayant opté pour une participation en ligne reçoivent une notification automatique en cas de gain, tandis que les tickets physiques doivent être vérifiés manuellement, en point de vente ou via l'application dédiée. L'Euromillions garantit la confidentialité des vainqueurs qui le souhaitent, une option particulièrement appréciée lorsque les sommes en jeu atteignent des niveaux aussi élevés que ce soir.

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