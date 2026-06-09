Euromillions : tirage du mardi 9 juin 2026, tous les résultats [EN LIGNE]

23:00 - Soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions
Les gagnants de l'Euromillions disposent d'un délai de soixante jours pour récupérer leurs lots auprès de la Française des jeux. Ce délai court à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé, et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Pour les joueurs ayant remporté plus de 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Une précision utile à connaître avant de participer au prochain tirage de l'Euromillions.
22:30 - À l'Euromillions, les probabilités ne bougent pas selon le nombre de joueurs
Contrairement à une idée reçue, les chances de remporter l'Euromillions ne varient pas selon le nombre de participants à un tirage. Elles sont uniquement déterminées par le nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser, soit 139 838 160. Qu'il y ait un seul joueur ou quatre millions de participants, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. C'est donc le nombre de combinaisons possibles, et non la fréquentation du tirage, qui fixe mathématiquement les chances de chaque participant.
22:27 - Une option méconnue pour maximiser ses chances à l'Euromillions
L'Euromillions attire des dizaines de millions de participants en France et dans les autres pays membres. Peu de joueurs le savent, mais une option appelée Étoile+ permet d'augmenter sensiblement ses chances de remporter un gain additionnel. Concrètement, en sélectionnant cette option lors d'une grille Euromillions, le joueur dispose de plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain supplémentaire, soit précisément une chance sur 3,8. Une opportunité qui reste largement sous-utilisée par les participants, alors qu'elle améliore significativement le potentiel de gains d'une combinaison jouée.
22:18 - Comment participer au tirage de l'Euromillions ?
Chaque mardi et vendredi, les joueurs ont la possibilité de tenter leur chance à l'Euromillions en cochant cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Les grilles peuvent être validées dans un point de vente agréé par la FDJ, généralement un bureau de tabac, ou directement en ligne via le site et l'application de la Française des jeux. Une contrainte est à retenir : les grilles doivent impérativement être enregistrées avant 20h15 le jour du tirage, sans exception.
22:06 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Vous venez de remporter un lot au tirage de l'Euromillions et vous vous interrogez sur les démarches à suivre ? Si vous avez joué en ligne, votre compte est automatiquement crédité. Pour une grille achetée en point de vente FDJ, rendez-vous directement sur place si le gain ne dépasse pas 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est requis. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé aux grands gagnants.
22:01 - L'Euromillions, une loterie partagée entre douze pays européens
L'Euromillions est organisée conjointement par dix sociétés de jeux réparties dans douze pays, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. La loterie fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Ces opérateurs coexistent sans se faire concurrence sur leurs territoires respectifs. Cette organisation à grande échelle permet de proposer des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit considérablement les chances de remporter le gros lot pour chaque joueur.
22:00 - La fiscalité des gains à l'Euromillions en France
En France, les gains à l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu : l'impôt est prélevé via la part des mises non redistribuée. En revanche, si un gagnant souhaite partager sa fortune avec ses proches, l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. La jurisprudence reconnaît toutefois le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel" dans le cas de paris collectifs, ce qui permet un partage légal entre co-joueurs sans risque fiscal supplémentaire.
21:54 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique
Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale belge composait elle-même les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. À titre d'exemple, une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont nié. Une pratique troublante qui soulève des questions sur la transparence de la communication autour des grands gagnants de la loterie européenne.
21:48 - Le jackpot de l'Euromillions repart toujours de zéro après une victoire
Quand un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, la cagnotte est immédiatement remise à zéro pour le tirage suivant. Elle repart alors à son montant minimal de 17 millions d'euros, soit la somme proposée dès le tout premier tirage de l'histoire de la loterie. Sans vainqueur, le jackpot est ensuite augmenté de plusieurs millions d'euros à chaque nouveau tirage. Le plafond de la cagnotte est aujourd'hui fixé à 250 millions d'euros, un montant record déjà atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025.
21:42 - My Million : un million d'euros garanti à chaque tirage de l'Euromillions
Lancé en février 2014, My Million est le jeu complémentaire français associé à l'Euromillions. Son principe est simple : à chaque tirage, un joueur français repart millionnaire, quels que soient les résultats du jackpot européen. Ce dispositif a contribué à une hausse de 13 % des ventes de la FDJ en 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" multiplient le nombre de gagnants, passant d'un seul à cinq ou dix. Une façon pour la FDJ de garantir des gains significatifs sur le territoire français à chaque tirage.
21:36 - Le record français de l'Euromillions établi par cinq amis
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le jackpot maximum de la loterie européenne. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Ces gains records illustrent les sommes considérables que peut générer cette loterie européenne.
21:30 - TF1 diffuse le tirage de l'Euromillions depuis 2014
Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne occupe ce rôle : elle diffusait déjà le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à l'antenne pour présenter le tirage, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.
21:24 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Décrocher un gain à l'Euromillions, c'est bien. Savoir comment le récupérer, c'est mieux. Pour un gain allant jusqu'à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente doivent simplement y retourner avec leur reçu. Au-delà de ce montant et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé, joignable au 09 69 36 60 60. Trois paliers distincts, trois procédures adaptées à l'ampleur du gain.
21:18 - Comment savoir si on a gagné à l'Euromillions ?
Les résultats du code My Million sont généralement disponibles vers 20h35, suivis du tirage Euromillions complet aux alentours de 21h45. Pour vérifier ses gains, plusieurs options s'offrent aux joueurs : consulter les résultats en point de vente, scanner son reçu via l'application mobile, recevoir les résultats par téléphone ou SMS, ou encore utiliser le simulateur en ligne mis à disposition par la FDJ. Des canaux multiples pensés pour que chaque joueur puisse rapidement savoir s'il figure parmi les heureux gagnants du soir.
21:12 - L'Euromillions face au Loto : des chances très différentes
Participer à l'Euromillions, c'est accepter des probabilités bien plus faibles qu'au Loto. Un joueur dispose d'une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison à l'Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances de l'emporter à ce dernier. En contrepartie, les jackpots ne jouent pas dans la même catégorie : l'Euromillions peut atteindre jusqu'à 250 millions d'euros, là où le Loto propose des tirages spéciaux plafonnés à 10 ou 13 millions d'euros. Cette internationalisation explique à la fois les gains records et la difficulté accrue à les décrocher.
21:06 - Le plafond de la cagnotte de l'Euromillions relevé à 250 millions d'euros
Longtemps fixé à 190 millions d'euros, le jackpot maximum de l'Euromillions a été rehaussé à 250 millions d'euros. Ce nouveau plafond record a déjà été atteint et remporté à trois reprises en quelques mois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Ces trois jackpots historiques consécutifs illustrent l'attractivité croissante de cette loterie européenne, qui continue de séduire toujours plus de joueurs à travers le continent.
21:00 - Le chiffre d'affaires de l'Euromillions a été multiplié par dix en quinze ans
Depuis ses débuts, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire. Son chiffre d'affaires total est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, avant d'atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un facteur joue un rôle clé dans cette dynamique : le taux de participation est étroitement lié au montant de la cagnotte annoncée. Plus le jackpot grimpe, plus les joueurs sont nombreux à tenter leur chance.
20:54 - Un millionnaire français garanti à chaque tirage de l'Euromillions
Tous les mardis et vendredis, un nouveau millionnaire émerge en France grâce au code My Million, tiré lors de chaque tirage Euromillions. Ce code, réservé au marché français, garantit un gagnant à chaque fois, quand bien même le reste du jeu concerne une dizaine de pays. Par ailleurs, décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner gros : les joueurs trouvant les cinq bons chiffres avec une seule étoile peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros, tandis que ceux qui réussissent les cinq chiffres sans étoile repartent souvent avec plusieurs dizaines de milliers d'euros.
20:48 - Quels numéros sortent le plus souvent à l'Euromillions ?
Selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026, certains numéros apparaissent plus fréquemment que d'autres dans l'histoire du tirage de l'Euromillions. Le 21, le 42 et le 35 figurent parmi les plus tirés, tandis que les étoiles 2 et 3 reviennent régulièrement. Pour tenter d'optimiser ses chances, l'option "Étoile+" disponible en France permet de passer à 1 chance sur 4 de remporter un lot. Mais une mise en garde s'impose : chaque tirage est indépendant, et les statistiques passées ne garantissent en rien les résultats futurs.
20:42 - À quelle heure sont dévoilés les résultats de l'Euromillions ?
Le code My Million est généralement révélé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite dévoilée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des Jeux. Par ailleurs, les chances de remporter le jackpot de l'Euromillions sont d'une sur 139 838 160. À l'inverse, la probabilité de gagner au rang le plus bas, en trouvant deux numéros sans étoile, est d'environ une sur vingt-deux.