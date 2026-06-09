Euromillions : tirage du mardi 9 juin 2026, tous les résultats [EN LIGNE]

Le résultat du tirage Euromillions du mardi 9 juin 2026 est désormais connu et un chanceux repart avec les 174 millions mis en jeu.

Le résultat du tirage Euromillions de ce mardi soir est disponible ci-dessous. Avec une cagnotte exceptionnelle de 174 millions en jeu, des millions de joueurs européens ont retenu leur souffle dans l'attente des numéros publiés par la FDJ. Consultez dès maintenant les combinaisons gagnantes dans le widget disponible sur cette page.

Lors du tirage de l'Euromillions du mardi 9 juin 2026, une seule grille en Europe a décroché le jackpot en alignant les cinq bons numéros et les deux étoiles. Au rang suivant, six grilles européennes ont réuni les cinq numéros gagnants avec une seule étoile, pour un gain de 148 910 €, tandis qu'une grille française et neuf européennes ont fait de même sans étoile, remportant 23 202 €. Plus bas dans le classement, 54 grilles européennes et 12 françaises ont aligné quatre numéros et deux étoiles pour 1 204 €, et 968 grilles européennes ainsi que 237 françaises ont obtenu quatre numéros et une étoile pour 124 €.

Un jackpot de l'Euromillions qui ne cherchait plus preneur depuis des semaines

La cagnotte accumulée au fil des tirages successifs de l'Euromillions avait atteint un niveau rarement observé cette année. Chaque échec à trouver un gagnant du jackpot alimente mécaniquement la progression du pactole, selon les règles en vigueur dans la loterie européenne. Ce mécanisme de report est précisément ce qui explique l'engouement particulier que suscite chaque tirage de l'Euromillions lorsque les sommes en jeu frôlent des sommets historiques.

La loterie réserve également des gains significatifs aux joueurs n'ayant pas décroché le jackpot, comme en témoignent les résultats de l'Euromillions de ce soir. Les rangs inférieurs du tableau de gains redistribuent des sommes parfois très substantielles à des milliers de participants à travers le continent. Cette répartition sur de nombreux échelons constitue l'une des caractéristiques qui distinguent l'Euromillions des loteries strictement nationales.

Le tirage de l'Euromillions face à des probabilités qui défient l'imagination

Empocher le jackpot de l'Euromillions suppose de cocher exactement les mêmes numéros que ceux issus d'un tirage aléatoire parmi des dizaines de millions de combinaisons possibles. Les statisticiens rappellent régulièrement que la probabilité d'un tel alignement est de l'ordre de 1 sur 139 millions, ce qui en fait l'un des jeux les plus difficiles à remporter en Europe. Malgré ces chiffres vertigineux, le résultat de l'Euromillions révèle chaque semaine que des joueurs parviennent tout de même à s'approcher du jackpot, voire à le décrocher.

Les jackpots de l'Euromillions sont plafonnés à 250 millions, seuil au-delà duquel les gains sont redistribués vers les rangs inférieurs du tirage. Cette règle, introduite pour éviter une accumulation indéfinie, a déjà conduit à des situations inédites où des centaines de joueurs se sont partagé des sommes colossales lors d'un même résultat de l'Euromillions.

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