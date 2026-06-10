Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 10 juin 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto a livré ses résultats gagnants ce mercredi 10 juin. Avez-vous remporté le jackpot ?

Le tirage du Loto organisé ce mercredi 10 juin 2026 par la Française des jeux promettait de faire remporter trois millions d'euros à qui trouverait les résultats gagnants. Le tirage vient d'avoir lieu et le résultat est à présent connu. On sait ainsi qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur ce mercredi soir. Pas non plus de gagnant au deuxième rang. Pour trouver les premiers heureux élus, il faut regarder au troisième rang.

Ainsi, on apprend que 42 grilles ont coché correctement quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance. Chacune permet à son propriétaire de remporter 4 794 euros. À noter également que 309 grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres, mais d'aucun des numéros étoile. Leurs détenteurs empochent ainsi 461,10 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Loto de ce mercredi 10 juin ci-dessous :

Tirage du Loto du mercredi 10 juin 2026 2 - 12 - 14 - 38 - 47 5

Joker+ : 7 261 289

Option 2nd tirage : 1 - 5 - 7 - 18 - 47

10 codes gagnants : A97488372 - Q34125819 - R12075978 - E10066883 - R02110527 - S87041203 - J35332979 - M99316309 - W94887160 - F54381199

​​​​​Que faire si vous trouvez les résultats gagnants du tirage Loto ?

Pour les heureux gagnants, l'excitation du tirage Loto laisse rapidement place à une question cruciale : comment récupérer son dû ? La démarche dépend entièrement de la somme remportée et de la manière dont vous avez participé. Si vous avez joué sur le site internet de la FDJ ou sur l'application et que vous avez gagné moins de 500 000 euros, vous n'avez rien à faire : vos gains s'ajoutent automatiquement à votre compte FDJ. Si vous avez gagné plus d'un demi-million, vous devrez suivre les indications reçues par e-mail. Si vous avez joué en point de vente FDJ et que vous avez gagné moins de 30 000 euros, vous pouvez retirer votre dû en point de vente. Entre 30 001 et 499 999 euros, vous devrez vous rendre dans l'un des centres de paiement FDJ. Et au-dessus de 500 000 euros, il vous faudra prendre contact avec le service client de la Française des jeux.

Si vous êtes joueurs et que vous estimez que la cagnotte du Loto ne vous suffit pas, vous pouvez toujours attendre le tirage de l'EuroMillions. Le tirage du 12 juin doit en effet permettre de remporter 17 millions d'euros. Mais cette cagnotte est encore plus difficile à gagner, du fait que 50 chiffres et 12 numéros étoile sont proposés. Les probabilités de repartir avec un gain sont donc plus minces : vous avez une chance sur 13 de repartir avec un gain, et une chance sur 140 millions de remporter le jackpot du tirage.